Владимир Логутов стал лауреатом премии «Инновация-2018»

Премия «Инновация» была учреждена в 2005 году. Это первая российская премия в области современного искусства и на сегодняшний день самая авторитетная. Проводит премию Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО при поддержке федерального министерства культуры. «Инновация» вручается в семи номинациях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект», «Региональный проект», «Книга года». Заявки на участие в премии в этом году подали 375 авторов из 50 городов России.

Во всех номинациях экспертный совет отобрал по пять проектов. В номинации «Художник года» на «Инновацию» претендовали Сергей Кищенко, Евгений Гранильщиков, Валерий Айзенберг, Хаим Сокол и недавно переехавший в Москву самарский художник и куратор Владимир Логутов с выставкой «Следующий уровень».

В этом году Владимир Логутов третий раз стал номинантом престижной награды и в первый раз ее лауреатом. Выставка «Следующий уровень» проходила в московском Центре современного искусства «Винзавод» в ноябре–декабре 2017-го в рамках цикла «Прощание с вечной молодостью». В экспозиции было представлено около 80 работ художника.

Владимир Логутов родился в Самаре в 1980 году. Окончил художественное училище (факультет живописи, 1996-2001) и Самарский педагогический университет (факультет изобразительного искусства, ДПИ, 2002-2006). В 2005 году прошел стажировку в Штутгарте, Германия. Участник многочисленных групповых выставок в России и за рубежом, в том числе в рамках Московской биеннале современного искусства, Венецианской биеннале современного искусства, Венецианской архитектурной биеннале, 4-й триеннале современного искусства в Гуанчжоу, Art Basel Miami Beach и в Московском музее современного искусства. Персональные выставки художника проходили в галерее Риджина (Москва), галерее Марата Гельмана (Москва), Stella Art Foundation (Москва), Stanislas Bourgain gallery (Париж), Ikon Gallery (Бирмингем, Великобритания). Лауреат премии «Инновация-2018». Двукратный номинант премии Кандинского, двукратный номинант премии «Инновация», двукратный номинант премии «Черный квадрат». Работы художника находятся как в частных, так и музейных коллекциях, в том числе в Московском музее современного искусства, коллекции Stella Art Foundation (Москва), Музей Frac Bretagne (Brest, France) и других.