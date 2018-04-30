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Выставка Артема Филатова «Обратно домой» стала победителем премии «Инновация — 2018»
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Выставка Артема Филатова «Обратно домой» стала победителем премии «Инновация — 2018» 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Как сообщает НИА «Нижний Новгород», выставка нижегородского художника Артема Филатова «Обратно домой» стала победителем государственной премии в области современного искусства «Инновация—2018».
Церемония награждения состоялась 27 апреля в Москве. В состав жюри конкурса вошла, в том числе, Анна Марковна Гор — создатель и директор Волго-Вятского филиала государственного центра современного искусства «Арсенал».
Выставка Артема Филатова «Обратно домой», что проходила в музее нижегородской интеллигенции, стала победителем премии «Инновация» в номинации «Региональный проект».
Всего в данной номинации было представлено пять работ из пяти регионов России.
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