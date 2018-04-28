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Российский музей этнографии и Кабардино-Балкарский госуниверситет обменяются аспирантами
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Российский музей этнографии и Кабардино-Балкарский госуниверситет обменяются аспирантами 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 28 апреля. /ТАСС/. Российский этнографический музей и Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) в рамках сотрудничества обменяются аспирантами и диссертантами в 2018 году. Об этом в субботу сообщил ТАСС директор Российского этнографического музея Владимир Грусман.
"В Кабардино-Балкарии я бываю часто, два раза в год, чтобы побывать в КБГУ (Владимир Грусман является членом попечительского совета вуза — прим. ТАСС), с которым мы реализуем определенные научные, практические, педагогические задачи. Российский этнографический музей и КБГУ стали партнерами, и в этом году мы начинаем обмениваться аспирантами и даже начинаем обмениваться диссертантами", — сказал Грусман.
Он отметил, что в ближайшее время в университете появится большой этнографический центр. «Мы говорили с ректором, работаем, уже даже прошли первый этап, о создании историко-культурного и образовательного кластера в новых зданиях университета, которые мы условно для себя называем „музей“, но на самом деле это нечто большее по объему и по задачам, чем музей», — добавил собеседник агентства. По его словам, проект объединит несколько направлений в изучении этнографии региона.
"Там будет большая музейная составляющая: предполагается создание зала, посвященного археологии, этнографии, третий зал в этом университетском музее должен быть посвящен традиционным промыслам, кабардино-балкарским народным мастерам. Хотим привлечь архивные материалы, архивные фотографии, которые характеризуют историю и быт этого региона, отчетливо, понятно, не просто кавказского, а Кабардино-Балкарии", — отметил Грусман, добавив, что в проект должен заработать в течение года.
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