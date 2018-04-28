В музейно‐выставочном комплексе «Новый Иерусалим» прошел субботник

Хранители экспонатов провели генеральную уборку экспозиции музейно‐выставочного комплекса «Новый Иерусалим».

Мы обеспыливаем экспонаты, представленные на выставках. Это мебель, прикладное искусство, рамы. Сами полотна мы стараемся не трогать. Происходит замена, реэкспозиция,

какие-то экспонаты уходят в фонды

— Наталья Солохина, заведующая выставочным отделом МВК «Новый Иерусалим».

Помимо ежедневной влажной уборки клининговой компании, в музее каждый последний понедельник месяца проводится санитарный день. Получить доступ к экспонатам могут только хранители. В рамках субботника уборка проходила не только в здании

музейно-выставочного

комплекса.

Вышедшие на субботник признались — на территории комплекса мусора нет, и пообещали пройтись с мусорными пакетами вдоль реки Истра.

Мы всем коллективом дружным вышли на субботник, привести в порядок наш шикарный газон к встрече гостей

— Юлия Блудчая, начальник

информационно-печатного

отдела.

Музейно-выставочный

комплекс полностью подготовили к приему посетителей и открытию новых экспозиций.