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Выборгский Костёл Святого Гиацинта примет новую выставку
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Выборгский Костёл Святого Гиацинта примет новую выставку 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В Костеле Святого Гиацинта в Выборге пройдет художественная выставка «Старая школа» выпускников Детской школы искусств города.
С 29 апреля «Костёл Св. Гиацинта» принимает в своих стенах творческие работы выпускников разных лет Детской школы искусств города Выборга. Среди 65 авторских работ: портреты, композиции, пейзажи, наброски людей и животных.
Драгоценным дополнением к выставке являются работы, выполненные основателем и первым руководителем Выборгской студии изобразительного искусства (1947-1968), Соколовым Николаем Семёновичем (1909-1983). Он приобщал к изобразительному искусству не только школьников, но у него занимались и взрослые. Тому примером будут являться картины Червяткина Виктора Федоровича и Малыхина Николая Алексеевича. Продолжительное время они занимались в изостудии Н. С. Соколова.
Присутствуют на выставке работы ещё одного вдохновителя — Зулькорнеева Рашида Нигаматовича (1924-1984). Он окончил художественно-графический факультет ЛПИ им. Герцена. Преподовал в училище ГВФ и Детской художественной школе.
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