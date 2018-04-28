Выборгский Костёл Святого Гиацинта примет новую выставку

В Костеле Святого Гиацинта в Выборге пройдет художественная выставка «Старая школа» выпускников Детской школы искусств города.

С 29 апреля «Костёл Св. Гиацинта» принимает в своих стенах творческие работы выпускников разных лет Детской школы искусств города Выборга. Среди 65 авторских работ: портреты, композиции, пейзажи, наброски людей и животных.

Драгоценным дополнением к выставке являются работы, выполненные основателем и первым руководителем Выборгской студии изобразительного искусства (1947-1968), Соколовым Николаем Семёновичем (1909-1983). Он приобщал к изобразительному искусству не только школьников, но у него занимались и взрослые. Тому примером будут являться картины Червяткина Виктора Федоровича и Малыхина Николая Алексеевича. Продолжительное время они занимались в изостудии Н. С. Соколова.

Присутствуют на выставке работы ещё одного вдохновителя — Зулькорнеева Рашида Нигаматовича (1924-1984). Он окончил художественно-графический факультет ЛПИ им. Герцена. Преподовал в училище ГВФ и Детской художественной школе.