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Бесплатное практическое занятие по ПДД проведут в музее на Ленинградском проспекте
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Бесплатное практическое занятие по ПДД проведут в музее на Ленинградском проспекте 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Запомнить правила дорожного движения помогут посетителям музея «Экспериментаниум», который расположен на Ленинградском проспекте. В воскресенье, 29 апреля, здесь проведут бесплатное часовое занятие «Я — ответственный участник дорожного движения», рассчитанное на школьников 9–11 лет. Об этом рассказали в администрации музея.
— В ходе мастер-класса ребята отработают практические навыки и применят теоретические знания, касающиеся правил дорожного движения, — поделился один из организаторов занятия.
Начало в 13.00. Для участия необходима запись на официальной странице музея https://experimentanium.timepad.ru/event/692791/.
Входной билет в музей для посещения мероприятия приобретать не требуется.
Адрес «Экспериментаниума»: Ленинградский просп., д. 80, корп. 11. (мю)
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