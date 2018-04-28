Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 29 апреля — 2 мая

1 мая в парках Департамента культуры стартует летний сезон. Основные мероприятия запланированы в большинстве парков с 13:00 до 19:00, а в Парке Горького — с 10:00 до 01:00. Подробнее о программе мероприятий.

Музеи и выставочные залы

В Мультимедиа Арт Музей, Москва 28 и 29 апреля будет проходить выставка работ Павла Папперштейна. Около 70 акварелей и коллажей автора, вошедших в выставку, представляют мистический город Прагу. Время посещения с 12:00. Стоимость участия 500 рублей, студентам — 250 рублей, пенсионерам и школьникам — 50 рублей.

В Музее Москвы 29 апреля пройдет спектакль для детей « Иван Грозный ». На спектакле пойдет рассказ о первом Царе всея Руси и о том, за что его прозвали Грозным. Начало в 12:00. Стоимость детского билета 600 рублей, стоимость взрослого билета — 550 рублей. Билеты можно приобрести в кассах Музея Москвы или по ссылке.

Выставочный зал «Тушино» приглашает 29 апреля на воскресный концерт «Валторна и голос». Гости концерта услышат, как звучит валторна — духовой инструмент, происходящий от лесного рога. Начало в 16:00. Стоимость билетов: 150 рублей, льготный — 100 рублей.

30 апреля в музее-центре К. Г. Паустовского состоится литературная интерактивная квест-экскурсия для детей, в ходе которой юные и взрослые посетители не только познакомятся с основной экспозицией музея, но и выполнят увлекательные задания в красочно оформленных путеводителях. Начало экскурсии в 12:00. Стоимость билета для школьников 100 рублей входной билет (для московских школьников при предъявлении карты «Москвёнок» — бесплатно) + 200 рублей экскурсионное обслуживание; для взрослых — 200 рублей входной билет; для пенсионеров, и льготных категорий — 100 рублей. Участие по предварительной записи по телефону: 8 (499) 172-77-91.

В музее-заповеднике «Коломенское» с 2 марта по 1 июля будет проходить выставка «Загляни в сокровищницу музея. К 95-летию музея-заповедника». На выставке впервые представлены важнейшие документы по истории музея, редкие фотографии первых лет работы, реставрации и восстановления сохранившихся памятников, создания первых музейных коллекций и экспозиций. Большой раздел выставки посвящен научно-исследовательской и реставрационной работе музея. Время посещения с 10:00. Стоимость билета — 200 рублей, льготный — 70 рублей.

С 12 апреля по 27 мая в Центральном выставочном зале «Манеж» экспонируются работы выдающихся итальянских фотографов в рамках ХII Международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале 2018». Выставки, проходящие в рамках Фотобиеннале, посвящены трём основным темам: «Многообразие фотографии», «Италия в фокусе», «Япония в фокусе». Время посещения с 12:00. Стоимость полного билета — 400 рублей, льготного — 100 рублей. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте.

Парки культуры и отдыха

В парке «Сокольники» 28 апреля в 15:00 пройдет велофестиваль «Высота». Также состоится благотворительный велопарад с WWF России в поддержку амурского тигра, соревнования по прыжкам в подушку, зрелищные трюки от райдеров, розыгрыш ценных подарков в сопровождении музыкальных сетов от DJ Nik. Участие бесплатное.

29 апреля у летнего кинотеатра в парке «Фили» начнется фестиваль «Спортивное долголетие». Параллельно с фестивалем будет проходить анимационная программа для всех желающих и мастер-классы по различным видам танцев: зумба, хип-хоп, латиноамериканские танцы. Завершится мероприятие праздничной дискотекой. Начало в 14:00. Вход свободный.

1 мая в саду «Эрмитаж» состоится «День цветов». Прямо в саду на открытом воздухе можно будет купить срезанные цветы, весенние первоцветы и другие цветы в горшках, красивые дизайнерские вещи для дома, все для озеленения к весеннему сезону: горшки, кашпо, садовый инвентарь и вкусная еда. На протяжении праздника пройдет три концерта классической музыки на траве. Вход свободный. Начало мероприятия в 13:00.

Усадьба Воронцово приготовила на 1 мая фестиваль искусств PLAY MAY. Программа фестиваля будет сочетать в себе несколько направлений: это и театр, и музыка, и танцы, и изобразительное искусство. Вход свободный. Начало в 13:00.

Сад им. Баумана 1 мая приглашает на фестиваль «Мир. Труд. Арт». На фестивале будут работать несколько зон с мастер-классами в области живописи, графики, рисования. Мероприятие пройдет в сопровождении музыкальных композиций в исполнении живого саксофона в сочетании с DJ обработкой. Начало в 13:00. Участие бесплатное.

1 мая в парке «Фили» в 13:00 начнется «Ретро-парк». Красочные декорации с ретро-мотивами и гармоничные мелодии 1930-1960-х годов помогут гостям окунуться в приятную ностальгическую атмосферу ретро. В программе: концерт музыкально-танцевальных коллективов с ретро-программами, веселая анимационная программа и многое другое. Участие бесплатное.

Таганский парк и Таганский детский парк 1 мая приглашают на фестиваль «О, май парк!». В программе мероприятий: детские мастер-классы, театрализованные спектакли в жанре «сторителлинг», игры с аниматорами и веселые конкурсы, фэшн-показы коллекций одежды молодых дизайнеров и многое другое. Начало в 13:00. Участие бесплатное.

Библиотеки и культурные центры

Библиотека №12 имени И. А. Бунина 28 апреля представляет кинолекторий «Живые лица». Ведущая кинолектория Лариса Косарева представит биографические картинки легендарных личностей. Апрельский показ начинается с демонстрации художественного фильма «Ветка сирени», который рассказывает о русском композиторе, пианисте и дирижёре Сергее Рахманинове . Начало в 14:00. Участие бесплатное.

Школы искусств

28 апреля в Концертном зале Детской музыкальной школы № 71 состоится «Концерт концертов» в рамках школьного проекта «Педагоги — детям». Ученики школы попробуют себя в роли солистов, исполняя произведения отечественных и зарубежных композиторов в сопровождении педагогического симфонического оркестра. Начало в 18.00. Вход свободный.

Кинотеатры

С 1 по 29 апреля в рамках программы «Артдок в кино» посетителей кинотеатров сети Москино ждут документальные картины про Рембрандта, Микеланджело, Сезанна и Ван Гога.

«Сезанн. Портреты жизни», Вымпел, 29 апреля, 15:30 «Ренуар. Неизвестный художник», Салют, 29 апреля, 15:00 Стоимость билета 400 рублей. Подробнее:

30 апреля в кинотеатре Космос пройдет показ фильма «В джазе только девушки». Начало в 19:00. Стоимость билета от 400 до 600 рублей.