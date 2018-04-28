Ещё
Парк Дзержинского в Курске украсил граффити
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парк Дзержинского в Курске украсил граффити 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Патриотический стрит-арт создали федеральные художники ОНФ  Первый патриотический граффити по инициативе активистов появился в Курске два года назад на здании школы №42. На стене учреждения художники изобразили легендарный танк Т-34 на огненной дуге со схемой наступления советских войск.
— Граффити — современное искусство, которое очень близко молодому поколению. Для них это доступный способ сохранить память о подвиге советских героев в годы войны, — пояснила Наталья Ковтонюк сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области.
Арт-объект в парке имени Дзержинского, как и предыдущий, активисты согласовывали с городской администрацией. Граффити площадью 30 квадратных метров появился на трансформаторной будке. Сюжет — атака советской пехоты при поддержке танков Т-34 на Курской дуге.
— За основу мы взяли архивный снимок 1943 года и в графическом редакторе стилизовали в цвета георгиевской ленты, — отметил художник Игорь Федосенко.
Акция «Патриотический граффити» — всероссийская. Курск вошёл в число шести городов, где в канун 73-й годовщины Победы появятся подобные рисунки. Изображения в память о Великой Отечественной войне появятся также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Туле, Смоленске.
Тем временем активисты разрабатывают макет граффити к чемпионату мира по футболу. Изображение появится на одной из курских школ.
Кристина Леонова
Курские известия: последние новости
Курская поэтэсса презентовала книгу «Жизнь под небосводом» В курском парке Дзержинского появится патриотическое граффити В Курске откроется выставка «Симфония в камне»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение