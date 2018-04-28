Парк Дзержинского в Курске украсил граффити

Патриотический стрит-арт создали федеральные художники ОНФ Первый патриотический граффити по инициативе активистов появился в Курске два года назад на здании школы №42. На стене учреждения художники изобразили легендарный танк Т-34 на огненной дуге со схемой наступления советских войск.

— Граффити — современное искусство, которое очень близко молодому поколению. Для них это доступный способ сохранить память о подвиге советских героев в годы войны, — пояснила Наталья Ковтонюк сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области.

Арт-объект в парке имени Дзержинского, как и предыдущий, активисты согласовывали с городской администрацией. Граффити площадью 30 квадратных метров появился на трансформаторной будке. Сюжет — атака советской пехоты при поддержке танков Т-34 на Курской дуге.

— За основу мы взяли архивный снимок 1943 года и в графическом редакторе стилизовали в цвета георгиевской ленты, — отметил художник Игорь Федосенко

Акция «Патриотический граффити» — всероссийская. Курск вошёл в число шести городов, где в канун 73-й годовщины Победы появятся подобные рисунки. Изображения в память о Великой Отечественной войне появятся также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Туле, Смоленске.

Тем временем активисты разрабатывают макет граффити к чемпионату мира по футболу. Изображение появится на одной из курских школ.

Кристина Леонова