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Курская поэтэсса презентовала книгу «Жизнь под небосводом»
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Курская поэтэсса презентовала книгу «Жизнь под небосводом» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Издание было подготовлено при участии юных художников — оформителей
Курский литературнный лицей готовится к открытию Дома детской печати и молодежного творчества. Событие запланировано на осень. В рамках подготовки к этому событию, 28 апреля во дворце пионеров и школьников состоялась презентация книги поэтессы, члена Союза курских литераторов Надежды Винокуровой.
— Книга «Жизнь под небосводом» это уже пятый мой сборник. Я пишу для своих детей и внуков. Вместе со мной в создании книги участвовали юные художники — оформители из нескольких школ города, все они объединились и благодаря им у нас получилась такая красивая книга, — поделилась Надежда Николаевна.
Стоит отметить, что ребята, которые готовили иллюстрации к изданию будут зачислены в литературный лицей, в класс художников — оформителей. На мероприятии им вручили свидетельства о зачислении и благодарственные письма.
— В Доме творчества будет отдельный класс: дизайнеры, художники-оформители. Сегодня первый сбор слушателей этого курса. Там будет возможность реализации выставок, там же будут представлены книги, оформленные ребятами, будут проводиться конкурсы. Это новая страница творческой жизни нашего города, -пояснил председатель Курского отделения Союза писателей России Николай Гребнев.
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