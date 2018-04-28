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Выставка «Живая кисть традиций» откроется в Митине
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Выставка «Живая кисть традиций» откроется в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Митино» в воскресенье, 6 мая, состоится открытие выставки живописи и графики «Живая кисть традиций». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов центра Светлана Мухрина.
— Свои работы представят художница, член Московского областного отделения советских художников, руководитель студии академического рисунка и живописи «Перспектива» Татьяна Крылова-Торсукова, а также ее воспитанники, — пояснила Светлана Мухрина.
Выставка расположится по адресу: улица Митинская, дом 17, корпус 4. Начало в 15.00. Вход свободный.
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