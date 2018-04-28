Выставка «Живая кисть традиций» откроется в Митине

В Культурном центре «Митино» в воскресенье, 6 мая, состоится открытие выставки живописи и графики «Живая кисть традиций». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов центра Светлана Мухрина.

— Свои работы представят художница, член Московского областного отделения советских художников, руководитель студии академического рисунка и живописи «Перспектива» Татьяна Крылова-Торсукова, а также ее воспитанники, — пояснила Светлана Мухрина

Выставка расположится по адресу: улица Митинская, дом 17, корпус 4. Начало в 15.00. Вход свободный.