Выставка изделий художественно-прикладного творчества открылась в Доме культуры «Первомайское»

Фото: ДК «Первомайское»

Выставка работ, сделанных учениками кружка художественно-прикладного творчества, открылась в фойе Дома культуры «Первомайское». Об этом 27 апреля сообщила представитель учреждения Светлана Горовая.

— Наши дорогие жители научились изготавливать замечательные и полезные поделки своими руками: броши, вазы, куклы и рисунки. Для старшего поколения это хобби, отдых для души и, конечно, общение. После обучения желающие смогли продемонстрировать свои умения на выставке, которая находится в фойе ДК «Первомайское». Будем очень рады принять в свои ряды новых активных и творческих, — прокомментировала заместитель директора ДК «Первомайское» Светлана Горовая.

Она отметила, что занятия проводятся в рамках проекта «Московское долголетие», который реализуется в учреждении. Сейчас художественно-прикладным творчеством каждый вторник и четверг занимаются около 15 человек.