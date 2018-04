ГМИИ им. А. Пушкина запустил проект по сбору пластикового мусора для создания скульптур

Посетители Государственного музея изобразительных искусств им. А. Пушкина могут принести с собой пластиковый мусор и тем самым стать соавторами художественного проекта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГМИИ им. А. Пушкина.

«Выпускницы Школы Родченко Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски в рамках проекта Where is my plastic bag? превратят пластиковые отходы в произведения искусства. Проект состоит из двух частей: сбора пластикового мусора и создания из него прозрачных скульптур. В рамках проекта в ГМИИ им. А. Пушкина и других московских музеях будут установлены специальные мусорные баки с надписью Plastic for art. Сегодня в нашем музее установлено два бака — один в буфете Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, а второй — в буфете главного здания», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что пластик будет переработан на заводе, а скульптуры отлиты по заранее разработанным 3D-моделям. «Каждый человек, бросивший пластиковую бутылку в этот контейнер, станет соавтором проекта», — отметили в пресс-службе.

В музее пояснили, что контейнеры будут находиться в нем до начала июня 2018 г.

«Сейчас множество организаций обратили внимание на вопрос глобального потепления и загрязнения водоемов пластиковыми отходами. Авторы исследуют и переосмысляют эту проблему через свою арт-практику. По словам авторов проекта, в настоящей работе важна личная ответственность. Чтобы изменить ситуацию с пластиковыми отходами в мире, нужно начать с себя», — подчеркнули в пресс-службе.