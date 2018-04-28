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Во Владимире открылась выставка работ Александра Волкова
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Во Владимире открылась выставка работ Александра Волкова 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
«Человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен» — говорил булгаковский Мастер. Похоже, с ним согласен художник, а одновременно инженер и экономист Александр Волков. Неслучайно, одной из тем его выставки в Центре изобразительного искусства станет «Мастер и Маргарита». А еще автор покажет серию работ, посвященных «боли» его сердца — усадьбе Храповицкого. Среди 50 произведений, которые представит владимирской публике Волков — вы также найдете работы в духе авангарда и абстракционизма. Автор работает в технике сухой пастели на наждачной бумаге.
Александр Волков родился в 1956 году в городе Инте Коми АССР. Окончил Владимирский политехнический институт по специальности «инженер-электромеханик». В 2001 г. в Институте страхования при Университете им. Вознесенского в Петербурге он получил экономическое образование. Стал кандидатом экономических наук. Сейчас Александр Иванович — директор одной из страховых компаний.
Не удивляйтесь — внутри «физика» всегда жил лирик. Еще в Коми к живописи его приобщил представитель старинного русского дворянского рода А. С. Малишевский, окончивший Французскую Академию художеств в 1920-х годах. Уроки художника принесли свои плоды: Александр научился рисовать, познакомился с французским искусством, открыл для себя подвижность импрессионизма. Оказавшись во Владимире, он был очарован творчеством мэтров владимирской школы живописи. Серьезное увлечение изобразительным искусством началось в 1993 году. С этого времени сложились личные отношения с народными художниками России Владимиром Юкиным, Кимом Бритовым, Валерием Кокуриным, Михаилом Изотовым, заслуженным художником России Валерием Егоровым и многими другими талантами Владимирской, Ивановской, Ярославской, Московской областей. Наибольшее влияние на творчество А. Волкова оказал Петр Дик.
Третья персональная выставка художника-самоучки, художника-профессионала, несомненного таланта, продолжится до 13 мая. Добро пожаловать!
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