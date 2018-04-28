Студия «Родничок» организовала свою отчетную выставку

Отчетная выставка студии декоративно-прикладного творчества «Родничок» открылась в «Центре культуры и спорта» в пятницу, 27 апреля.

— Студия «Родничок» у нас действует в филиале №1 на улице Красного Маяка, но итоговые выставки проходят у нас. Почему? Во-первых, потому что филиал №1 расположен в жилом доме, и пространство там не очень большое, и дети не могут в полном объеме показать итоги своего творчества. Во-вторых, воспитанники студии получают возможность выбраться в главное здание. Кроме того, «Родничок» носит звание «Ведущего творческого коллектива города Москвы». Его снова надо будет подтверждать в конце этого года, поэтому мы как раз, пока выставка действует, готовим материал для этого, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.

Как отметила Анна Петровна, вчера, 27 апреля, состоялось торжественное открытие выставки. Пришло очень много людей: воспитанники студии, родители, бабушки, дедушки и просто желающие.

— Любовь Андреевна Елесина, руководитель, — высококвалифицированный специалист. Принимает активное участие не только в районных и окружных мероприятиях, но и городских. Не зря студия носит почетное звание, — добавила директор Центра.

Выставка открылась по адресу: Сумской проезд, дом 6А. Она будет действовать до 3 мая включительно.

Фото: «Центр культуры и спорта»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/28/40543/