ВДНХ украсят ко Дню Победы 

Главную выставку страны украсят ко Дню Победы. Как и другие знаковые места столицы, ВДНХ осветят зенитные прожекторы как напоминание о прожекторных частях ПВО, сыгравших важную роль в обороне Москвы от ночных бомбардировок немецко-фашистской авиации.
А на фасаде павильона «Космос» будут транслироваться видеоролики, посвященные празднованию Великой Победы, фотографии военных лет, портреты ветеранов, изображения их боевых медалей и орденов, тексты фронтовых писем.
Кроме него, экранами для тематических трансляций в День Победы станут Музей Победы на Поклонной горе, Центральный театр Российской армии, Центральный телеграф, главный вход в Парк Горького и несколько домов на Новом Арбате. (иб)