ВДНХ украсят ко Дню Победы

Главную выставку страны украсят ко Дню Победы. Как и другие знаковые места столицы, ВДНХ осветят зенитные прожекторы как напоминание о прожекторных частях ПВО, сыгравших важную роль в обороне Москвы от ночных бомбардировок немецко-фашистской авиации.

А на фасаде павильона «Космос» будут транслироваться видеоролики, посвященные празднованию Великой Победы, фотографии военных лет, портреты ветеранов, изображения их боевых медалей и орденов, тексты фронтовых писем.