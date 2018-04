17 выставок, ради которых надо ехать в Петербург на майские праздники 

Роберт Фальк

В KGallery до 6 мая проходит выставка живописи и графики Роберта Фалька — творца раннесоветской еврейской культуры (из частных коллекций и собрания галереи). Работы охватывают различные периоды: от экспериментов в «Бубновом валете» и парижских пейзажей до поздних портретов в духе Рембрандта. Некоторые картины экспонируются впервые.

До 6 мая, KGallery

«Lingwe universala»

К 75-летию Михаила Шемякина в центре его имени открылась экспозиция, в которой представлены его работы 1960-х годов из частных собраний. На выставке собрано около пятидесяти работ Михаила Шемякина ленинградского периода, которые практически неизвестны публике. Куратором стал друг художника, знаток нонконформизма 1960-х годов, петербургский коллекционер и автор проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир.

До 6 мая, Центр Михаила Шемякина Шон Скалли «Лицом на Восток»

До начала мая в Русском музее — персональная выставка абстракциониста Шона Скалли. В экспозиции — 25 живописных работ, акварелей, композиций, выполненных в смешанной технике, а также пастелей.

До 9 мая, Мраморный дворец «Другие берега»

До 13 мая, ЦВЗ «Манеж» «MARX 200»

До 13 мая, галерея «Свиное рыло» «Баби Бадалов & LOBSTERREALISM»

Проект сложен из двух самостоятельных экспозиций. Первая — персональная выставка художника и поэта Баби Бадалова «Je suis Mazimir Kalevich». Вторая — групповая экспозиция петербургских художников. На ней работы покажут номинанты на «ТОП 50» «Север-7», Федор Хиросигэ, Галя Яптик и Лера Лернер.

До 13 мая, Новый музей

Лю Болин «Художник-невидимка»

В числе поклонников затеянной китайским художником игры в прятки — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран). В каждой своей работе Лю Болин сливается с окружающей средой, совмещая техники перфоманса и фото.