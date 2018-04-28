17 выставок, ради которых надо ехать в Петербург на майские праздники

Ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже , лучшие современные художники в «Манеже», фото «невидимки» Лю Болина, а также последний шанс увидеть редкие работы Роберта Фалька — мы выбрали лучшие экспозиции (в хронологическом порядке), которые можно увидеть на длинных майских выходных.

Роберт Фальк

В KGallery до 6 мая проходит выставка живописи и графики Роберта Фалька — творца раннесоветской еврейской культуры (из частных коллекций и собрания галереи). Работы охватывают различные периоды: от экспериментов в «Бубновом валете» и парижских пейзажей до поздних портретов в духе Рембрандта. Некоторые картины экспонируются впервые.

До 6 мая, KGallery

«Lingwe universala»

В «Порт Севкабель» до 6 мая проходит выставка современных петербургских художников, организованная кураторами-магистрантами факультета Свободных искусств и наук СПбГУ Анной Ильиной и Ольгой Рудой. Концепция проекта «Lingwe universala» («универсальный язык» на эсперанто) — выстраивание коммуникации между специалистами арт-мира как оспоренное сотрудничество.

К 75-летию Михаила Шемякина в центре его имени открылась экспозиция, в которой представлены его работы 1960-х годов из частных собраний. На выставке собрано около пятидесяти работ Михаила Шемякина ленинградского периода, которые практически неизвестны публике. Куратором стал друг художника, знаток нонконформизма 1960-х годов, петербургский коллекционер и автор проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир.

До 6 мая, Центр Михаила Шемякина Шон Скалли «Лицом на Восток»

До начала мая в Русском музее — персональная выставка абстракциониста Шона Скалли. В экспозиции — 25 живописных работ, акварелей, композиций, выполненных в смешанной технике, а также пастелей.

До 9 мая, Мраморный дворец «Другие берега»

До 13 мая, ЦВЗ «Манеж» «MARX 200»

До 13 мая, галерея «Свиное рыло» «Баби Бадалов & LOBSTERREALISM»

Проект сложен из двух самостоятельных экспозиций. Первая — персональная выставка художника и поэта Баби Бадалова «Je suis Mazimir Kalevich». Вторая — групповая экспозиция петербургских художников. На ней работы покажут номинанты на «ТОП 50» «Север-7», Федор Хиросигэ, Галя Яптик и Лера Лернер.

До 13 мая, Новый музей

Лю Болин «Художник-невидимка»

В числе поклонников затеянной китайским художником игры в прятки — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран). В каждой своей работе Лю Болин сливается с окружающей средой, совмещая техники перфоманса и фото.

До 20 мая, Эрарта

Выставка «Из бумаги / На бумаге»

В Namegallery до конца мая проходит специальный проект Юрия Александрова «Из бумаги / На бумаге», включающий цикл его графических работ из цветного картона: картины-объекты, артефакты и вывески, слепленные футболки и шапки, компьютеры и фотографии, множественные закорючки и значки, — многообразие форм и смыслов, отсылающих то к парадоксу анекдота и комикса, то к мифологии самого автора.

До 26 мая, Namegallery «Екатерина Великая в стране и мире»

Русский музей продолжает серию экспозиций-байопиков: в масштабном оммаже Екатерине II — портреты императрицы кисти Торелли и Мейса и более 500 артефактов, отражающих время ее правления в искусстве.

До 28 мая, Михайловский замок «Можешь представить, что останется после»

В галерее Anna Nova стартовала экспозиция номинанта премии Кандинского 2013-го, лауреата Laguna Art Prize Марии Агуреевой. В первую часть выставки вошли объекты из латекса, в которых художница играет на контрасте материалов. Второй этаж галереи заняла видеоинсталляция «Пыль»: развернутое на нескольких экранах, изображение намеренно стирает границы между документальным фильмом и перформансом.

До 2 июня, Anna Nova

До 17 июня, Росфото

«Страна Перемилово»

В Русском музее до середины июня проходит персональная выставка Владимира Любарова «Страна Перемилово». В экспозиции — около 70 работ из главных живописных серий художника: «Деревня Перемилово», «Город Щипок», «Наводнение», «ФизкультПривет!».

До 18 июня, Михайловский замок Выставка «Книга скульптора»

В Михайловском дворце до середины июня проходит экспозиция скульптур, авторы которых так или иначе обращались к книгам. В выставку вошли 60 работ, в том числе два проекта памятника Иосифа Бродскому.

До 18 июня, Михайловский замок

«Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре»

В Русском музее открылась экспозиция из 350 работ из фарфора, фаянса и майолика, посвященная спорту и ЗОЖ. Всего представлены произведения более чем 90 авторов. Инициатором выставки стал Леонид Ноткин — часть произведений входит в его личную коллекцию.

До 30 июня, Русский музей

«Эрнст Барлах — Кете Кольвиц: Преодолевая существование»

До июля в Мраморном дворце Русского музея — экспозиция скульптур немецких мастеров Эрнста Барлаха и Кете Кольвиц. В нее вошли 220 работ Барлаха и Кольвиц, а также работы их русских современников: Бориса Королева, Сергея Коненкова, Анны Голубкиной , графиков Веры Ермолаевой, Петра Осолодкова, Василия Масютина, Николая Купреянова и других.

До 1 июля, Мраморный дворец

«В будущее возьмут не всех»

В Главном штабе Эрмитажа в конце апреля открылась выставка главного концептуального тандема современности Ильи Эмилии Кабаковых . В прошлом году отдел современного искусства музея и его глава Дмитрий Озерков помогли Tate Modern собрать ретроспективу художников. Весной выставка-утопия — от рисунков и альбомов московского периода до гигантских иммерсивных инсталляций «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» и «Лабиринт» — наконец-то приехала в Петербург. В конце лета ее также покажут в Третьяковской галерее в Москве.

До 29 июля, Главный штаб