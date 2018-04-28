Как выглядели бы миньоны на полотнах Ван Гога, Боттичелли и Матисса: 9 фото

Американец на протяжении полутора лет рисует миньонов из мультфильма «Гадкий я» — он воспроизводит знаменитые полотна великих художников и встраивает туда популярных героев мультфильма.

Идея рисовать миньонов возникла у Гриффина Грейл-Бингэма 1 января 2017 года. Тогда же он дал себе обещание публиковать в инстаграм по одной картине с этими персонажами каждую неделю.

26-летний художник из Портленда с энтузиазмом подошел к собственному обещанию, так что сейчас у него уже 69 картин.

Здесь и далее фото @xxgriffin420xx

Кажется, парень не собирается останавливаться на достигнутом. Первое его творение вышло 9 января 2017 года и стало пародией на «Звездную ночь» Винсента Ван Гога.

По словам Гриффина, его нельзя назвать фанатом миньонов, поскольку из фильмов про веселых желтых созданий он посмотрел только сипин-офф «Гадкого я» — «Миньоны». Однако он считает, что благодаря своей однотипности именно миньоны идеально заменяют человека на самых главных полотнах мира. Например, в пародии на «Американскую Готику» Гранта Вуда миньоны выглядят так, как будто с них срисовали оригинал.

Гриффин утверждает, что все вокруг любят миньонов и очень позитивно воспринимают его творчество, он также подчеркивает, что у него еще не было ни одного хейтера.

Пародия на «Сына человеческого» Рене Магритта

Все картины художник складирует у себя в комнате, однако, когда место в помещении закончится, он планирует начать раздавать миньонов своим знакомым.

Пародия на «Портрет с отрезанным ухом и трубкой» Ван Гога

Пародия на «Череп с горящей сигаретой» Ван Гога

Пародия на «Тревогу» Эдварда Мунка