Ещё
Как выглядели бы миньоны на полотнах Ван Гога, Боттичелли и Матисса: 9 фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выглядели бы миньоны на полотнах Ван Гога, Боттичелли и Матисса: 9 фото 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Американец на протяжении полутора лет рисует миньонов из мультфильма «Гадкий я» — он воспроизводит знаменитые полотна великих художников и встраивает туда популярных героев мультфильма.
Идея рисовать миньонов возникла у Гриффина Грейл-Бингэма 1 января 2017 года. Тогда же он дал себе обещание публиковать в инстаграм по одной картине с этими персонажами каждую неделю.
26-летний художник из Портленда с энтузиазмом подошел к собственному обещанию, так что сейчас у него уже 69 картин.
Здесь и далее фото @xxgriffin420xx
Кажется, парень не собирается останавливаться на достигнутом. Первое его творение вышло 9 января 2017 года и стало пародией на «Звездную ночь» Винсента Ван Гога.
По словам Гриффина, его нельзя назвать фанатом миньонов, поскольку из фильмов про веселых желтых созданий он посмотрел только сипин-офф «Гадкого я» — «Миньоны». Однако он считает, что благодаря своей однотипности именно миньоны идеально заменяют человека на самых главных полотнах мира. Например, в пародии на «Американскую Готику» Гранта Вуда миньоны выглядят так, как будто с них срисовали оригинал.
Гриффин утверждает, что все вокруг любят миньонов и очень позитивно воспринимают его творчество, он также подчеркивает, что у него еще не было ни одного хейтера.
Пародия на «Сына человеческого» Рене Магритта
Все картины художник складирует у себя в комнате, однако, когда место в помещении закончится, он планирует начать раздавать миньонов своим знакомым.
Пародия на «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли
Пародия на «Танец» Анри Матисса
Пародия на «Портрет с отрезанным ухом и трубкой» Ван Гога
Пародия на «Череп с горящей сигаретой» Ван Гога
Пародия на «Тревогу» Эдварда Мунка
PlayboyRussia.com: последние новости
Роль полковника Сандерса из KFC в рекламе сыграла женщина Николас Кейдж добился роли Супермена спустя 20 лет Матрица с матрешками: о чем будет «Черновик» по роману Лукьяненко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киноляпы, которые никто не замечал24
Ведущую спросили про дочь и вибратор39
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение