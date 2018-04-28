8 редких кадров из легендарного кафе «Сайгон», где любили сидеть Довлатов, Цой и Гребенщиков

В здании на Невском проспекте, где около 25 лет находился легендарный кафетерий «Сайгон», открылась выставка, посвященная легенде ленинградского общепита. В свое время это место стало настоящей меккой для представителей андерграунда и творческой интеллигенции.

«Впечатление ошеломляющее! Этот вечер памяти Сайгона — замечательное, радостное событие. Хорошо, что нашлись люди, небезразличные к этой странице истории города! Это не просто вечеринка — а вклад в культурное наследие, не больше и не меньше! В Сайгоне» снова собрались романтики, светлые творческие люди. И мы получили возможность вспомнить об этом времени, собравшись вместе, — участники тех событий. Живые люди, живые воспоминания — это важнее и ярче, чем любой последующий художественный вымысел…», — рассказал автор выставки Владимир Пешков.

«Сайгон» — неофициальное название ставшего знаменитым кафе. Этот формальный безымянный общепит при ресторане «Москва» на углу Невского и Владимирского проспектов открылся в начале сентября 1964 года. Первые годы его называли «Подмосковье». 11 самых интересных фактов о нем можно узнать здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.