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8 редких кадров из легендарного кафе «Сайгон», где любили сидеть Довлатов, Цой и Гребенщиков
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8 редких кадров из легендарного кафе «Сайгон», где любили сидеть Довлатов, Цой и Гребенщиков 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В здании на Невском проспекте, где около 25 лет находился легендарный кафетерий «Сайгон», открылась выставка, посвященная легенде ленинградского общепита. В свое время это место стало настоящей меккой для представителей андерграунда и творческой интеллигенции.
В разное время в «Сайгон» любили приходить Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Олег Гаркуша, Константин Кинчев (кафе даже упоминается в песнях культовых музыкантов), Сергей Довлатов, Сергей Курехин, Александр Васильев, Михаил (Майк) Науменко, Тимур Новиков, актер театра и кино Иннокентий Смоктуновский, фотограф и художник Борис Смелов, художник Михаил Шемякин и многие другие.
«Впечатление ошеломляющее! Этот вечер памяти Сайгона — замечательное, радостное событие. Хорошо, что нашлись люди, небезразличные к этой странице истории города! Это не просто вечеринка — а вклад в культурное наследие, не больше и не меньше! В Сайгоне» снова собрались романтики, светлые творческие люди. И мы получили возможность вспомнить об этом времени, собравшись вместе, — участники тех событий. Живые люди, живые воспоминания — это важнее и ярче, чем любой последующий художественный вымысел…», — рассказал автор выставки Владимир Пешков.
«Сайгон» — неофициальное название ставшего знаменитым кафе. Этот формальный безымянный общепит при ресторане «Москва» на углу Невского и Владимирского проспектов открылся в начале сентября 1964 года. Первые годы его называли «Подмосковье». 11 самых интересных фактов о нем можно узнать здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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