Премии губернатора за достижения в области литературы и искусства вручены в двадцатый раз в Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков по поручению главы региона Евгения Куйвашева вручил премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Престижной награды удостоены авторы восьми проектов, в числе которых театральные постановки, проекты в сфере литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Свердловская область — первый российский регион, в котором была учреждена такая награда. Премии вручены сегодня уже в двадцатый раз. Губернатор Евгений Куйвашев не раз подчеркивал: областные власти и впредь будут оказывать поддержку деятелям искусства и создавать условия, чтобы культурные ценности были более доступны для уральцев, поскольку именно высокий культурный уровень играет определяющую роль в социально-экономическом развитии региона.

«Культура и искусство в нашем регионе всегда занимали особое место. Мы убеждаемся в этом каждый раз, когда следим за всероссийской и международной афишей. И мы видим, что тот уровень и потенциал, который демонстрируют наши творческие коллективы и деятели искусств, ставят планку для всей страны, а в ряде случаев и для всего мира», — сказал Павел Креков.

Вице-губернатор поблагодарил представителей сферы культуры и искусства за работу и поддержку, оказываемую при подготовке к проведению таких крупных мероприятий, как например, Чемпионат мира по футболу или деятельность по продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

По итогам 2017 года на присуждение престижной награды претендовали 33 проекта, созданные писателями, художниками, хореографами, мультипликаторами, деятелями театрального искусства. В числе лауреатов премии губернатора — актер театра и кино, педагог, народный артист РСФСР артист театра драмы Валентин Воронин , награжденный за участие в создании спектакля «Способный ученик». Премия главы региона присуждена драматургу, театральному режиссеру, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, лауреату международной премии им. К. С. Станиславского Николаю Коляде за пьесы 2015–2017 годов, опубликованные в собрании сочинений. Важно отметить, что произведения изданы только в книжном формате без дублирования в электронном виде. По мнению автора, это должно способствовать повышению интереса к чтению книг.

Еще один проект, удостоенный престижной награды — серия гобеленов на тему «Родные берега. Прогулки по деревне», созданная членом регионального отделения Союза художников России, заслуженным художником России, профессором УрГАХУ Ольгой Орешко.

«Это необычайно волнительный момент, потому что это очень высокая награда. Для художника так важно признание! Это признание важно не только для меня, но и для нашей секции декоративного искусства, моих друзей и сына, для моих студентов. Благодарю конкурсную комиссию, Союз художников, выдвинувший меня на соискание премии», — сказала Ольга Орешко.

Отметим, премии губернатора Свердловской области присуждаются ежегодно в количестве не более десяти. На соискание могут быть представлены работы авторских коллективов, в которые входят не более пяти человек. Размер вознаграждения составил 200 тысяч рублей за проект.