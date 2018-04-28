Коллективная выставка классиков приморского авангарда открылась во Владивостоке

Она будет работать до 27 мая.

Во владивостокском музее современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25) октрылась ретроспективная выставка художников творческой группы «Владивосток». Жители и гости города получили возможность увидеть произведения восьми мастеров, которые по праву считаются классиками приморского авангарда. Работа выставки продлится до 27 мая.

В декабре 2010 года в краевом центре уже проходила масштабная выставка группы «Владивосток». Экспозиция состояла из работ Юрия Собченко, Виктора Шлихта, Виктора Фёдорова , Рюрика Тушкина, Валерия Ненаживина, Александра Пыркова, Федора Морозова и Владимира Самойлова . Спустя почти восемь лет выставка возвращается.

Здесь представлены живописные, графические работы и скульптура из фонда «Артэтажа». Сегодня в коллекциях фонда насчитывается свыше 180 произведений, созданных художниками группы «Владивосток», многие их которых «Артэтаж» представлял на значимых выставках в России и за рубежом. Временной диапазон работ, представленных на выставке, — 1960-е — начало 2000-х годов.

История творческого объединения художников под названием «Владивосток» начинается с конца 1980-х годов. Именно в этот период, благодаря перестройке и падению «железного занавеса», приморцы получили возможность личного знакомства с искусством стран Азии, Европы и Америки. Первая объединённая выставка художников, представляющих новую волну приморского изобразительного искусства, состоялась в 1988 году в Приморской картинной галерее. В Приморье это была первая коллективная выставка художников, показавших творческие искания, свободные от официального, жестко регламентированного и в идеологическом, и в эстетическом смысле искусства социалистического реализма. В работе выставке приняли участие Рюрик Тушкин, Валерий Ненаживин, Александр Пырков, Фёдор Морозов, Виктор Шлихт, Юрий Собченко.

В 1989 году в стенах выставочного зала ОАО «Дальрыба» прошла вторая выставка группы «Владивосток». Состав участников пополнили Виктор Фёдоров, Владимир Самойлов, а также молодые художники Александр Донской , Сергей Симаков, Ильяс Зинатулин.

В 1990 году в Московском дворце молодежи прошла выставка под названием «Владивосток», организованная общественным фондом «Сотворчество» и галереей «Артэтаж» (Александр Городний, Александр Долуда ). В экспозицию вошли около 100 работ 15 художников Приморья. Помимо художников группы «Владивосток», в выставке приняли участие художники ещё одного творческого объединения под названием «Штиль».

Следующая выставка группы «Владивосток» под названием «Шествие с Востока» прошла в 2005 году в галерее Portmay.

Выставка 2018 года продлится по 27 мая. Вход свободный.

Дарья Дмитрикова, хранитель фонда «Артэтаж», куратор выставки