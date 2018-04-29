В экспозицию включено 220 произведений Барлаха и Кольвиц, а также работы их русских современников: скульпторов Бориса Королева, Сергея Коненкова, Анны Голубкиной, графиков Веры Ермолаевой, Петра Осолодкова, Василия Масютина, Николая Купреянова и других. Произведения русских художников, выделяющиеся острым социальным видением, современной органичной пластикой, глубоким переживанием, вполне могут быть включены в круг проблем, которые объединяли многих мастеров Европы. Рядом с работами Эрнста Барлаха и Кете Кольвиц они убеждают в бессилии любых идеологических, политических, стилистических ограничений в отношении искусства, которое имеет свои инструменты для воплощения картины мира, какой бы сложной и трагической она ни была.