Ещё
Умер один из основателей фестиваля Burning Man Лэрри Харви
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер один из основателей фестиваля Burning Man Лэрри Харви 

ТАСС 39 минут назад
ТАСС, 29 апреля. Основатель американского фестиваля искусств Burning Man ("Горящий человек"), художник и активист Лэрри Харви скончался в Сан-Франциско в субботу. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
"Создатель нашего фестиваля и наш друг Лэрри Харви скончался", — говорится в заявлении команды фестиваля.
Там также уточняется, что Харви, которому было 70 лет, пережил обширный инсульт 4 апреля, однако так и не смог полностью оправиться.
Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в течение восьми дней. Он посвящен современному искусству и творческому самовыражению. Под конец фестиваля организаторы мероприятия по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.
ТАСС: последние новости
Выставка "Сотый апрель" из собрания музея В.В. Маяковского откроется 26 апреля на ВДНХ В Кронштадте откроют музей-кабинет изобретателя радио Александра Попова Музыканты исполнят 8 тыс. песен на фестивале "Московская весна A Cappella"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Ведущую спросили про дочь и вибратор40
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение