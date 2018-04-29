Умер один из основателей фестиваля Burning Man Лэрри Харви

ТАСС , 29 апреля. Основатель американского фестиваля искусств Burning Man ("Горящий человек"), художник и активист Лэрри Харви скончался в Сан-Франциско в субботу. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

"Создатель нашего фестиваля и наш друг Лэрри Харви скончался", — говорится в заявлении команды фестиваля.

Там также уточняется, что Харви, которому было 70 лет, пережил обширный инсульт 4 апреля, однако так и не смог полностью оправиться.

Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в течение восьми дней. Он посвящен современному искусству и творческому самовыражению. Под конец фестиваля организаторы мероприятия по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.