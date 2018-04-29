Умер основатель фестиваля Burning Man

Один из основателей американского фестиваля искусств Burning Man, художник Лэрри Харви скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

"Создатель нашего фестиваля и наш друг Лэрри Харви скончался", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в начале апреля он пережил обширный инсульт и не смог полностью оправиться.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада на фестивале Burning Man погиб 41-летний мужчина.

Легендарный фестиваль Burning Man — «Горящий человек», проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в течение восьми дней с 1986 года. Фестиваль посвящен современному искусству и творческому самовыражению. В последний день фестиваля, по традиции, сжигается гигантский деревянный «человек.