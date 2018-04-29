Курганские краеведы отметили 130-летие художника Валериана Илюшина

26 апреля в Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А. К. Югова прошло ежегодное мероприятие «День краеведа», на котором обычно присутствуют историки, краеведы, работники музеев, архивов, студенты и все, кто увлекается историей города Кургана и Курганской области. В этом году мероприятие было приурочено к 75 -летию со Дня образования Курганской области. Сотрудники Музея истории города подготовили сообщение о жизни и творчестве известного курганского художника Валериана Федоровича Илюшина.

В этом году исполняется 130 лет со Дня его рождения. Документальные материалы, использовавшиеся в презентации, хранятся в настоящее время в Курганском областном краеведческом музее. Поводом к этому сообщению послужила картина «Слобода Царево городище», экспонирующаяся в Музее истории города, на которую всегда обращают внимание посетители, особенно приезжие. Это произведение кисти Курганского художника Валериана Федоровича Илюшина, Заслуженного художника Аджарской АССР, Заслуженного работника культуры РСФСР, созданная им в 1962 году в Кургане.

Но как же попал Заслуженный художник Аджарской АССР в Курган? Предлагаю читателям небольшой рассказ о жизни и творческой деятельности знаменитого курганского художника.

Валериан Федорович Илюшин родился в Пензе 16 августа 1888 года, в два года остался сиротой и воспитывался у тетки. В фондах Курганского областного краеведческого музея хранятся уникальные фотографии родителей Валериана Федоровича — Федора Мокеевича и Марии Федоровны, а также фото 13 — летнего гимназиста Валериана Илюшина, сделанное в 1902 году в Пензе.

В 1907 году после окончания Пензенского художественного училища, Илюшин уезжает в Батуми, где ему предложили место преподавателя рисования и черчения в местном ремесленном училище, затем преподает в мужской гимназии, и, наконец, в художественном училище. В коллекции музея хранятся фотографии с урока живописи студентов 3 курса в Батумском художественном училище, и фото семьи художника Д. А. Пахомова в мастерской Илюшина. В Батуми Валериан Федорович много работает, пишет портретные этюды с горцев, аджарцев, осетин, пишет пейзажи, шаржи.

Урок живописи в Батумском художественном училище. 1920-е гг.

Работая в Батуми, он участвует в выставках Ассоциации художников в Москве, Тбилиси, Пятигорске. В солнечном Батуми Илюшин прожил 35 лет, работал в должности директора Батумского художественного училища, был председателем Союза секции ИЗО. Немало известнейших грузинских и армянских художников обучил он в своей мастерской. В 1924 году Валериан Федорович создал общество Батумских художников и стал первым председателем Союза художников Аджарии и членом правления Союза художников Грузии. В 1934 году ему было присвоено почетное звание — «Заслуженный деятель искусств Аджарской АССР».

Но, началась Великая Отечественная война, и в 1942 году семья Илюшиных эвакуировалась в город Самарканд, бросив все свое имущество и мастерскую с картинами, которые в годы войны были полностью уничтожены. В это время туда эвакуировали из Ленинграда их дочь Лидию, студентку Академии художеств, Валериан Федорович преподает в Самаркандском художественном училище.

Курганский этап жизни Илюшина начинается в 1945 году, когда он с семьей переезжает в наш город, где в госпитале лежит его старший сын Николай, раненый на фронте. И теперь уже навсегда.

Вот, таким образом, известный художник попал в Курган. Здесь Илюшин знакомится со знаменитыми людьми нашего города — Т. С. Мальцевым, артистами Курганского областного драматического театра — Б. А. Колпаковым, В. Л. Шадровским и другими.

В. Ф. Илюшин и Т. С. Мальцев. 1950-е гг.

Но, самое главное — он создает свою изостудию и художественную школу, в которой обучаются в будущем известные художники: Василий Шишков, Иван Лохматов, Николай Годин, Герман Травников. В музее хранятся фотографии: Валериан Федорович в мастерской со своим учеником, скульптором Виктором Епишевым в 1950 — е годы и фото первой Изостудии в нашем городе, которой руководил В. Ф. Илюшин. Художник преподавал: рисование, живопись, композицию, лепку, и всегда в его группах обучалось более 100 человек.

Валериан Федорович Илюшин и скульптор Виктор Епишев. 1950-е гг.

В Кургане художник написал много прекрасных работ — портреты и пейзажи, натюрморты и исторические полотна. Замечательный архив художника хранится в Курганском областном художественном музее. В Курганском краеведческом музее хранятся подлинные фотографии Валериана Федоровича Илюшина в мастерской за работой над картинами: «В. И. Ленин на Курганском вокзале по пути в ссылку», «Слобода Царево городище», «Встреча Никиты Сергеевича Хрущова на Курганском вокзале», «Форпост Утятский», портреты знаменитых людей нашего края.

В. Ф. Илюшин за работой над картиной «Встреча Н. С. Хрущова на курганском вокзале». 1960-е гг.

В. Ф. Илюшин за работой над картиной «В. И. Ленин на курганском вокзале по пути в ссылку». 1960-е гг.

Кроме этого, в фондах музея хранятся: фото с открытий его персональных выставок, наброски работ художника, Почетные грамоты Министерства просвещения РСФСР, Заслуженного работника культуры РСФСР, пригласительные билеты на его персональные выставки в Курганском областном драматическом театре и юбилейные выставки в Курганском областном краеведческом музее, каталоги юбилейных выставок, буклеты с работами художника, афиши разных годов и другие документы.

Открытие персональной выставки В. Ф. Илюшина в Курганском областном драматическом театре. 1963 г.

В 1977 году Валериан Федорович подарил Кургану 20 своих картин, из которых можно было бы сделать целую выставку. В 1982 году картины были переданы в недавно открывшийся Курганский областной художественный музей, в нашем музее остались его очень ценные наброски, натюрморты, рисунки, эскизы, а также кисти, палитра и множество фотографий.

Валериан Федорович Илюшин прожил долгую и насыщенную событиями жизнь. Нашему городу он посвятил 34 года своего труда и таланта. 29 августа 2012 года в Кургане, на доме, расположенном на углу улиц Гоголя и Кирова, в котором художник проживал до самой своей кончины 23 декабря 1979 года, по инициативе «Союза художников России», была установлена мемориальная доска. Создал ее благодарный ученик Валериана Федоровича Илюшина — скульптор Виктор Епишев.