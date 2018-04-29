Музей рабства открыли в США

Музей наследия, посвященный истории рабства и линчевания в Америке, открыли в штате Алабама. Об этом сообщил телеканал NBC.

Посетители смогут увидеть на территории музея «свидетельства» истории работорговли в США, а также экспонаты, посвященные современным проблемам общества. На площадке выставлены 800 стальных памятников.

Музей открыли в городе Монтгомери, где раньше существовала целая плантация для рабов. Чернокожих заключали в заточение, а затем продавали на аукционе.

Сообщается, что порядка 4,400 человек подверглись линчеванию и убийствам на почве расовой нетерпимости в период с 1877 по 1950 годы.

Ранее в Италии вдова великого тенора Лучано Паваротти провела экскурсию в доме‐музее ее и с трепетом рассказала об их жизни. Им удалось собрать целую коллекцию писем от различных знаменитостей, которым Паваротти уделял особое внимание.