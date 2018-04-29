В Шанхае стартовала культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути»

Шанхай, 29 апреля / Синьхуа / — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.

Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.

Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.

Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.

Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.

Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.