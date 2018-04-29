Ещё
В Шанхае стартовала культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Шанхае стартовала культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.
Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.
Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.
Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.
Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.
Шанхай, 29 апреля /Синьхуа/ — Накануне в Шанхае открылась культурно-художественная выставка «Дуньхуан на Шелковом пути», которая продлится десять месяцев.
ИА Синьхуа: последние новости
В Китайском музее США открылась выставка о китайской медицине и фармацевтике В Нанкине открылась выставка древних фарфоровых подушек Си Цзиньпин и Н.Моди посетили выставку культурно-исторических шедевров в Ухане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы55
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Ричард Гир стал жертвой вымогательства
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Ведущую спросили про дочь и вибратор40
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение