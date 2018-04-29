Фотограф Леонид Тучнин представил свои работы в Орле

В выставочном зале музея И. С. Тургенева областного центра открылась выставка фотохудожника Леонида Тучнина, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Организаторы экспозиции «С именем Тургенева», посвящённой юбилею писателя, стали Орловский краеведческий музей и музей И. С. Тургенева. В экспозиции представлены авторские фотографии тургеневских мест Орловщины.

«Это и не тронутые места Орловщины — пейзаж, небо, и те места, где побывал Иван Тургенев. Орловская область таит в себе — и для фотографии, и для художника — очень интересные темы», — рассказал заслуженный работник культуры РФ, член Союза фотохудожников России Леонид Тучнин.

В экспозиции также представлены фотоработы возрастом более. В их числе — фотопортреты тургеневедов. Посетить выставку можно будет до 27 мая. Время работы с 10:00 до 17:00.