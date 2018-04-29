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КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии
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КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии 

ТК «Звезда» 9 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Члены делегаций посетили стенд завода «Дорожных машин» и осмотрели выставку специализированной техники на открытой выставочной площадке.
Конгрессно-выставочный центр «Патриот» посетили представители посольств Шри-Ланки, Румынии и делегация из Анголы, которые принимают участие в форуме «Демострой».
Члены делегаций посетили стенд завода «Дорожных машин» в павильоне «С», осмотрели выставку специализированной техники на открытой выставочной площадке, уникальность которой заключается в том, что самые современные машины представлены не только в виде статичных экспозиций, но и в работе.
На открытых площадках КВЦ «Патриот» в импровизированных рабочих условиях проходят демо-показы выпущенной в том числе при поддержке Минпромторга России техники. Все участники могут испытать и лично оценить характеристики представленных образцов в формате тест-драйвов.
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