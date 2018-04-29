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Необъяснимый Пикассо: что изображал гений сюрреализма
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Необъяснимый Пикассо: что изображал гений сюрреализма 

Мир24 1 час назад
Рисует, значит любит! Свою любовницу Мари-Терез Вальтер испанский сюрреалист Пабло Пикассо изобразил на картине «Обнаженная, зеленые листья и бюст». Причем работать над полотном Пикассо пришлось в тайне от жены, Ольги Хохловой, передает телеканал «МИР 24».
Конечно, кому нужны эти скандалы и разборки! У картины было несколько владельцев. А в 2010 году на аукционе Christie's ее приобрел анонимный покупатель за 106 миллионов долларов.
На что же он любуется? «МИР 24» выяснил, что видят люди на известной картине. Сегодня — премьера новой рубрики «Экспертиза».
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