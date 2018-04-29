Победитель фестиваля «Российские вечера в Италии» получит картину Лулио Коррадо

В рамках фестиваля «Российские вечера в Италии» сегодня в театре Сторки в итальянском городе Модена открылась выставка итальянского художника Лулио Коррадо.

Работа Лулио Коррадо под названием «Универсальный язык» будет подарена победителю фестиваля на гала концерте 1 мая. Картину художник писал 5 дней, тщательно подбирая оттенки, маслом на холсте.

Лулио Коррадо успел полюбиться в России, его выставка проходила в Туле на подобном фестивале в декабре 2017 года.

В каждой картине вы увидите изображение человека. Я подумал, что лучший способ соединить время — показать человеческие эмоции

— Лулио Коррадо, художник.

На выставке представлены копии произведений великих художников, но в оригинальном исполнении Коррадо.

Для меня Микеланджело — учитель, несмотря на то, что жил он много лет назад. Я копирую для того, чтобы понять технику написания картины

— Лулио Коррадо, художник.

Художник также восхищается работами Караваджо, копия под названием «Парень с корзиной фруктов» тоже представлена на выставке.

Кроме копий известных полотен на выставке можно увидеть работы, передающие личный взгляд художника. Он попытался отобразить мышления великих людей, таких как Кант, Аристотель, которые основывались на физике.

Я буду рад в декабре снова вернуться в Тулу с новыми картинами, которые могут быть проданы

— Лулио Коррадо, художник.