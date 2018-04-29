Фестиваль народного творчества «Красная горка» прошел в Красногорском районе

Более 100 юных художников собрал третий пасхальный фестиваль народного творчества «Красная горка». Ежегодно фестиваль проводится по инициативе религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровское Русской православной церкви» совместно с Благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Министерства культуры Московской области и администрации городского округа Красногорск.

Пока одни участники праздника кружатся в зажигательном хороводе, другие увлеченно занимаются творчеством. Во дворе храма Дмитрия Солунского — 19 пасхальных яиц с человеческий рост. Команды соревнуются в их художественной росписи. Тема работы общая — праздник Светлой Пасхи. Но сюжеты рисунков разные.

У нас сюжет — дети. Дети — это маленькие ангелы, самые добрые планете. И вот мы решили представить двух ангелочков. И еще у нас здесь представлены русские узоры

— Мария, кружок «Фантазия» гимназии № 2 г.о. Красногорск.

Всего за три года количество участников выросло втрое. В изобразительном искусстве на этот раз соревнуются представители пяти подмосковных муниципалитетов. Это учащиеся образовательных школ и воспитанники художественных студий.

С каждым годом качество работ растет — не в плане выражения художественного, а в плане выражения смыслов. Ребята ищут духовные смыслы, значения яйца как символа Пасхи, Воскресения Христова. Если мы посмотрим внимательно на рисунки, это не просто зайчики и цыплята, но еще и глубокие, тонкие смыслы

— игумен Петр, настоятель храма Великомученика Дмитрия Солунского.

Разная техника, обилие материалов, оригинальность творческих решений. Во всех командах главные действующие лица — дети. Но всегда рядом — их наставники.

Где-то вовремя помогут полезным советом, а если нужно, то и покажут, как надо.

Честно говоря, я первый раз участвую. Мне казалось, что для детей это будет трудно. Но я смотрю, здесь очень весело, и они все с удовольствием сюда приходят, занимаются этим прекрасным делом

— Владимир Хрусталев, преподаватель

Петрово-Дальневской

школы искусств.

Состав жюри более чем представительный — президент Благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова , зампред Мособлдумы Никита Чаплин , известные художники и деятели культуры. При определении лучших работ фестиваля им приходилось учитывать множество факторов.

Один из критериев очень важных — это раскрытие темы. Так как у нас пасхальный фестиваль, тема православия главенствует. Второй критерий — композиционное решение. И третье — это цветовая гамма и эмоциональное настроение, которое передает данное изделие, пасхальное яичко

— Александр Рожников, заслуженный художник РФ, сопредседатель жюри фестиваля.

В итоге

место заняла работа клуба «Родные истоки» четвертой гимназии из Нахабино, второй признали

Петрово-Дальневскую

школу искусств, замкнула тройку лучших красногорская гимназия № 2. Призерам вручили главные награды фестиваля — фигуры пасхальных яиц, а все остальные участники удостоились почетных дипломов.