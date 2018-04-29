VI Международный студенческий фестиваль театрального искусства «Станиславский. Начало» 

В программу фестиваля вошли спектакли, мастер-классы, показы студентов и выпускников РАТИ-ГИТИСа, Театрального института имени Бориса Щукина, ВТУ имени М. С. Щепкина, РГИСИ, ВГИКа. Зарубежная делегация состояла из представителей Центральной академией драмы (Пекин, Китай), Академией искусств при университете в Баня Луке (Босния и Герцеговина), Школа исполнительского искусства Бейт Цви (Израиль). Произведения мировой классической и современной драматургии и литературы Современный российский зритель увидел спектакли, отрывки из произведений мировой классической и современной драматургии (Антон Чехов, Василий Шукшин, Бранислав Нушич), интерактивные лекции о пекинской опере, проект о современной еврейско-британской певицы Эми Уайнхаус.