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VI Международный студенческий фестиваль театрального искусства «Станиславский. Начало»
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VI Международный студенческий фестиваль театрального искусства «Станиславский. Начало» 

Ревизор.ru 33 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
В программу фестиваля вошли спектакли, мастер-классы, показы студентов и выпускников РАТИ-ГИТИСа, Театрального института имени Бориса Щукина, ВТУ имени М. С. Щепкина, РГИСИ, ВГИКа. Зарубежная делегация состояла из представителей Центральной академией драмы (Пекин, Китай), Академией искусств при университете в Баня Луке (Босния и Герцеговина), Школа исполнительского искусства Бейт Цви (Израиль). Произведения мировой классической и современной драматургии и литературы Современный российский зритель увидел спектакли, отрывки из произведений мировой классической и современной драматургии (Антон Чехов, Василий Шукшин, Бранислав Нушич), интерактивные лекции о пекинской опере, проект о современной еврейско-британской певицы Эми Уайнхаус.
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