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Открытие фотовыставки «Поэты на Страстном»
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Открытие фотовыставки «Поэты на Страстном» 

Ревизор.ru 27 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Выставку готовили к Всемирному дню поэзии. Но поэзия — дело тонкое, в циркуляры не умещающееся, и открытие выставки состоялось в Библионочь. Сама же выставка проходит в рамках празднования двухсотлетия Ивана Тургенева.
Несмотря на штормовое предупреждение и грозовые тучи, цвет нашей поэзии собрался в назначенный час на Страстном бульваре, где-то посередине между памятниками Пушкину и Высоцкому.
На вернисаже можно было увидеть Олесю Николаеву, Константина Кедрова, Евгения Бунимовича, Владимира Вишневского, Евгения Чигрина, Ольгу Ильницкую, Инну Кабыш, Надежду Кондакову, Елену Кацюбу, Сергея Белорусца, Андрея Коровина и других. Выставку открыли начальник Управления по развитию культурных центров Александр Бодров, президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов, художественные руководители проекта — директор Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова Владимир Семёнов и поэт, член Исполкома Русского ПЕН-центра Андрей Новиков-Ланской.
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