Открытие фотовыставки «Поэты на Страстном»

Выставку готовили к Всемирному дню поэзии. Но поэзия — дело тонкое, в циркуляры не умещающееся, и открытие выставки состоялось в Библионочь. Сама же выставка проходит в рамках празднования двухсотлетия Ивана Тургенева.

Несмотря на штормовое предупреждение и грозовые тучи, цвет нашей поэзии собрался в назначенный час на Страстном бульваре, где-то посередине между памятниками Пушкину и Высоцкому.