Обратная сторона профессии: художник

Расскажите, каково это — быть художником в современном мире?

Быть художником в современном мире — великолепно! Это дает мне возможность распространять идеи любви и мира на нашей планете в эти непростые времена. Моей жене, которая работает со мной, и мне такой род занятий позволяет путешествовать, знакомиться с новыми людьми из разных стран и делиться с ними нашими идеями.

Как вы проводите свой рабочий день?

Сразу после пробуждения я пью кофе. В первой половине дня отвечаю на электронные письма и читаю новости. Затем работаю над картинами на заказ и/или готовлюсь к выставкам. В путешествиях мое время распределяется немного иначе: я пишу фрески, встречаюсь с коллекционерами, знакомлюсь с людьми. Вообще, знакомства и следующая за ними дружба стоят всего этого.

Не все люди понимают современное искусство. На ваш взгляд, люди должны искать смысл в творении художника?

Я согласен с тем, что понять современное искусство бывает непросто. На мой взгляд, искусство — это увлекательно, поэтому, думаю, люди должны пытаться разгадать задумку автора. Задача состоит из двух частей. Первая — изучить художника, а вторая — разглядеть текстуру, цвета, формы. Все это поможет почувствовать созданный объект.

У вас есть любимый художник (современный или из прошлого), которым вы восхищаетесь?

Художник из прошлого номер один для меня — Пабло Пикассо . Его работы отличаются от всего, что было создано до него, и мне это нравится. Из современных художников я восхищаюсь оригинальными работами Энди Уорхола

Вы с детства хотели стать художником?

Когда я был ребенком, мне нравилось работать с бумагой. Чуть позже я увлекся граффити и рисовал на заброшенных зданиях, поездах, туннелях. Мне всегда нравилось заниматься искусством, поэтому когда я смог зарабатывать своей деятельностью, то моя мечта стала реальностью.

Вы участвовали в благотворительный проекте фонда Gracious Heart, где дети с детским церебральным параличом и известные художники совместно создали картины. Расскажите об этом опыте.

Для меня было большой честью и удовольствием сотрудничать с благотворительным фондом Gracious Heart, галерей искусств Askeri Gallery и, конечно, творить вместе с детьми! Я был счастлив помочь людям своим искусством. Честно говоря, этот опыт изменил мою жизнь, потому что я работал рядом с девочкой, подарившей мне воспоминания, которые я никогда не забуду. Наша картина была продана за 20 тысяч фунтов, которые будут направлены на благотворительность.

Работая с детьми, вы научились чему-то новому?

Я понял, что мы невероятные везунчики, потому что здоровы. Так что, нужно помогать нуждающимся в нас людям.

Помимо аукционов и галерей ваши работы также выставяются в крупном и известном универмаге «Блумингдейл». Гигантская скульптура в виде туфли, украшенной граффити с надписями Love, — это часть вашей нынешней коллаборации с универмагом. Вы довольны таким сотрудничеством?

Я всегда рад совместной работе с «Блумингдейл» — важнейшей частью модного мира Нью-Йорка. Энергия в универмаге всегда очень позитивная.

Вы несколько раз упоминали о любви, да и выставленный в «Блумингдейле» арт-объект посвящен этому прекрасному чувству. Это ваш рецепт — любить и все делать с любовью?

В современном мире так много негатива! Так много войн и конфликтов, а люди нуждаются в мире и любви. Самая ценная вещь, которую человек может подарить другому, — это любовь, поэтому ничего мне не доставляет большего удовольствия, чем распространять идеи о любви. Конечно, я всегда будут любить свою жену Кристину, которая, кстати, родом из Москвы. Я люблю ее больше всех на свете! Любовь всегда побеждает.

Человек, создающий искусство, должен бороться за свои идеалы, за что-то, что могло бы изменить мир в лучшую сторону?

Я думаю, это и есть ответственность человека из мира искусства — делать мир лучше.