Михаил Шемякин. Потом — значит никогда

Он безмерно талантлив и необычен во всем — от манеры одеваться до тех блистательных работ, выполненных в необычной технике, до своих взглядов на жизнь и жизненного пути в целом.

Шемякин — это маленькая Вселенная. 4 мая в 23:30 на Первом канале эту «Вселенную» можно посетить… Время художника, профессора, скульптора и исследователя искусства Михаила Шемякина вопреки всем законам физики устроено предельно многомерно. Детство он провел в послевоенной Германии, юность в Ленинграде, взрослеть начал в Париже, четверть века прожил в США… Судьба Шемякина раздвигает все возможные границы — от географических до событийных.

Как можно родиться в семье шестикратного кавалера Ордена Красного знамени, лежать в психушке, работать такелажником в Эрмитаже , потом послужить послушником в монастыре, успеть повоевать с КГБ и быть высланным в Париж? А еще — дружить с легендарными людьми, владеть двумя замками на разных континентах и целым музеем, пусть и… воображаемым? Тем не менее, все это он успел в рамках одной жизни. При этом и в искусстве Шемякин — многомерен: он метафизик, гротескист, парадоксалист, визионер, деформатор — кто угодно, только не что-то одно!

В фильме Михаил Шемякин расскажет, почему не любит смотреть в зеркало; что обнаружил в старинных шлемах рыцарей в Эрмитаже; какой лозунг он писал ежедневно в течение нескольких месяцев; что вынес из жизни в монастыре и почему не сошел с ума в психушке. Ну а еще он, исследователь искусства, объяснит, почему ему так не близко искусство современное. Точнее — почему он его так презирает.

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