Интерактивная выставка «Marvel. Мстители. Секретная база»

Поклонников «величайших героев на Земле» ждут на выставке «Marvel. Мстители. Секретная база», которая продлится до 15 мая в «Авиапарке». Эта интерактивная выставка дает возможность испытать себя в роли союзников супергероев и стать участниками программы их подготовки: изучить оперативные данные, засекреченные работы и эксперименты, которые известны по историям о Мстителях, и официально присоединиться к команде поддержки.

Посетители выставки смогут увидеть костюмы Железного Человека и Халкбастер, форму и оружие Соколиного Глаза и Чёрной Вдовы, экипировку Капитана Америка и многое другое. Также на Секретной БАЗЕ будет размещен оригинальный реквизит из серии легендарных блокбастеров MARVEL.

Каждая зона выставки связана с разделами естественных наук. Например, в пространстве Тора можно изучить цифровой макет Вселенной, созданный NASA , а в лаборатории Брюса Бэннера изучить генетический механизм превращения в Халка.

Нравится и детям, и родителям.