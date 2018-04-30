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Интерактивная выставка «Marvel. Мстители. Секретная база»
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Интерактивная выставка «Marvel. Мстители. Секретная база» 

Ezhikezhik.ru 19 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Поклонников «величайших героев на Земле» ждут на выставке «Marvel. Мстители. Секретная база», которая продлится до 15 мая в «Авиапарке». Эта интерактивная выставка дает возможность испытать себя в роли союзников супергероев и стать участниками программы их подготовки: изучить оперативные данные, засекреченные работы и эксперименты, которые известны по историям о Мстителях, и официально присоединиться к команде поддержки.
Посетители выставки смогут увидеть костюмы Железного Человека и Халкбастер, форму и оружие Соколиного Глаза и Чёрной Вдовы, экипировку Капитана Америка и многое другое. Также на Секретной БАЗЕ будет размещен оригинальный реквизит из серии легендарных блокбастеров MARVEL.
Каждая зона выставки связана с разделами естественных наук. Например, в пространстве Тора можно изучить цифровой макет Вселенной, созданный NASA, а в лаборатории Брюса Бэннера изучить генетический механизм превращения в Халка.
Нравится и детям, и родителям.
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