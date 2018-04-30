Пять интересных мест в Подмосковье, которые стоит посетить

Наступающие выходные — длинные и тёплые. В нашей подборке — пять интересных мест, где провести выходные насыщенно, открыть для себя новые места и отвлечься от рабочих будней.

Сладости и приключения: пастила в Коломне

Музей «Коломенская пастила» открыт в 2009 году и с тех пор полюбился туристам. Здание музея — некогда купеческая усадьба, расположена в самом сердце Коломенского посада — у храма Николы на Посадях. Команда энтузиастов изучила местные и не только архивы, и восстановила технологию изготовления коломенской пастилы. Теперь в коллекции музея огромное количество разнообразных, считавшихся исчезнувшими, вкусов. «Мы верим, что вместе с возрождением утраченных вкусов коломенской пастилы возрождаются забытые ароматы и вкусы русской истории» — говорится на сайте музея.

Круглый год в музее идут театрализованные образовательные программы с обязательной дегустацией. На ближайших выходных (до 15 мая) организаторы предлагают узнать любовной культуры XVIII-XIX столетий — как было принято общаться с возлюбленными, флиртовать и искать пару? Среди обещанных угощений — чай с медовой пастилой, ягодными зефирками с розами, яблочной пастилой с клубникой и в ягодной глазури.

Как добраться? Музей «Коломенская пастила» расположен в историческом центре города Коломны. Добраться до города можно на машине по трассе М5 или на электричках с Казанского вокзала. Музей работает без выходных с 10.00 до 20.00.

Сколько стоит? Стоимость экскурсии в выходные — 450 для взрослых, 400 для детей (до трёх лет бесплатно).

История и монументальность: Зарайский Кремль

Уникальность музея — в его древности. Зарайский кремль — единственный сохранившийся на территории Московской области Кремль XVI века. На территории кремля находятся также два храма: Никольский XVIII века постройки и собор Иоанна Предтечи начала XX века.

Коллекция музея — это более двухсот тысяч экспонатов. Сюда входит коллекция дворянских и купеческих портретов конца XVIII — начала XIX вв, коллекция русского, западноевропейского и восточного фарфора второй половины XVIII — XIX веков (произведения И. Е. Репина, Л. Бакста, А. Молинари, И. Барду и многих других). В музейном комплексе трепетно относятся к истории и древности — за прошедшие десятилетия учёные собрали коллекцию каменных и костяных орудий труда и произведений палеолитического искусства, обнаруженных в процессе изучения Зарайской верхнепалеолитической стоянки, древнейшего археологического памятника эпохи верхнего палеолита.

Как добраться? На общественном или на личном транспорте по Рязанскому или Каширскому шоссе. Музей работает с 10.00 до 18.00 Сколько стоит? Стоимость входа на основную экспозицию — 100 руб. Вход на тематические выставки оплачивается отдельно, как и экскурсии.

Ретро и интерактив: Музей техники Вадима Задорожного

Музей техники Вадима Задорожного — самый большой в России частный музей старинной техники, которому недавно исполнилось 10 лет. В экспозиции музея сотни экспонатов: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, мотоциклы и, конечно, ретроавтомобили. Пространство музея делится на две части: крытые залы и просторная уличная выставка. Все антикварные экземпляры отремонтированы, и даже если уже не ездят, блестят, как новенькие.

Кроме того, на территории музейного комплекса есть библиотека, сувенирный магазин, есаульское ресторанов и настоящая полевая кухня.

В Майские праздники в Музее техники будут проводиться, как и в другие дни, экскурсии (около часа) по внутренней и уличной экспозиции, мастер-классы по сборке и разборке оружия, катание на ретро автомобиле. В зависимости от дня можно попасть и на дополнительные праздничные активности музея: лекцию, квест, показ старого кинофильма или литейную мастерскую.

Как добраться? Адрес музея — Красногорский район, п. Архангельское, 4 км. Ильинского ш., стр. 9. Добраться туда без проблем можно на общественном транспорте.

Сколько стоит? Стоимость комплексного билета в выходные — 500 рублей. Экскурсии и другие активности оплачиваются отдельно.

Уникальность и созерцание: Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах

В нашей стране очень мало храмов в стиле «барокко» и «рококо» — кроме Спас-на-крови в Санкт-Петербурге в голову, пожалуй, ничего и не придёт. Один такой храм располагается в Подмосковье — в усадьбе Дубровицы под Подольском — церковь в честь иконы Божией Матери «Знамение».

По известным данным, Знаменская церковь заложена в 1690 году князем Борисом Алексеевичем Голицыным. Церковь построена из белого камня, в стиле барокко: церковь поднята на высокий цоколь и окружено открытой галереей, украшенной «кружевом» из цветов и фруктов. «Знамение» — единственный в России храм, увенчанный не куполом или шпилем: восьмигранную башню церкви украшает металлическая позолоченная корона. Фасады храма богато украшены скульптурами святых и ангелов. Внутреннее убранство Знаменской церкви захватывает и прихожанина, и любопытного туриста: горельефы, выполненные на библейские сюжеты, можно рассматривать долго.

Усадьба и церковь располагаются на месте слияния рек Десны и Пахры — поэтому это место ещё и очень живописное для прогулок и фотосессий.

Как добраться? Усадьба Дубровицы находится под Подольском в Южном Подмосковье, доехать можно на общественном транспорте.

Сколько стоит? Церковь Знамения в Дубровицах является действующим храмом и открыта для посещения ежедневно с 9.00 до 17.00.

Природа и гармония: Приокско-террасный заповедник

Единственный государственный заповедник в Московской области расположен на берегу Оки в Серпуховском районе. Заповедные территории занимают площадь около 5 тысяч гектар, заселенную разнообразной флорой и фауной: почти 900 видов растений, 57 видов млекопитающих, 140 видов птиц, пять видов рептилий и водоемы: реки, озера и немногочисленные болота. На территории есть экологические тропы, музей природы и смотровая вышка.

При заповеднике действует уникальный зубровский питомник, призванный спасти от вымирания и приумножить потомство зубров. За все время существования (а это около 70 лет) в питомнике родилось 600 чистокровных зубров, их отпускают на волю в леса России, Белоруссии, Украины и Литвы. 1979 году заповедник был включён во Всемирную сеть биосферных резерваторов, охраняемых ЮНЕСКО

Как добраться? На автомобиле до местечка Данки или на общественном транспорте: от Серпухова ходят автобусы №31, №41 и №25 до остановки «Заповедник».

Сколько стоит? Стоимость посещения заповедника для взрослых -400 рублей, вход для школьников — 200 рублей, экологические тропы и питомник — за дополнительную плату.