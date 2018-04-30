Куда на Ямале пойти в майские праздники?

Как пережить самый маетный месяц в году? Не раскисаем! Включаемся в культурную жизнь наших городов. Культработники помогут развеять тоску по отпуску тем, кому еще не собирал чемоданы. Время пролетит быстрее и интереснее, если не прятаться по домам, а провести его с пользой. Впереди длинные выходные, давайте встречаться! А вот где, поможет решить афиша.

Фото: vk.com САЛЕХАРД Пойдем в кино на потолке?

Одно из самых ярких представлений творческого сезона пройдет 1 мая в ОЦНК. На концерте Центра эстрадного творчества гости испытают силу «Гравитации». В программе выступят воспитанники коллектива, а это 75 человек! Зрители услышат новые вокальные композиции групп: «Дети севера», «Star-t», «Одноклассники», «Baby top», а так же увидят танцевальные номера «Art kids». Концерт придется по душе всем, кто любит эстрадную музыку, детское творчество и открыт для положительных эмоций.

На площади у «Геолога» в этот день пройдет митинг, затем в концертном зале Центра культуры и спорта зрителям представят программу «Любовь — огромная страна». С ней выступит эстрадно-джазовый ансамбль «Салехард-Бэнд» и вокальный ансамбль «Триоль».

Любите читать? Тогда вам прямая дорога в Библиотеку Дружбы народов! Здесь с 2 по 31 мая открыта выставка «Book-симпатия». Библиотекари расскажут о предпочтениях читателей разных поколений. Акция проводится к 65-летнему юбилею Библиотеки.

5 мая Центр внешкольной работы для юных гонщиков проведет соревнования по картингу. А 5 и 6 числа в спортзале СК «Студенческий» пройдут соревнования по настольному теннису.

6 мая в КДЦ прозвучат золотые хиты «Русской песни». А споет их — Надежда Бабкина . В её репертуаре — лучшее, что входило в концертную программу за последние сорок лет! История каждой песни предстанет перед глазами зрителей — «живые» декорации и видео на экране наполнят сценическое действие особым смыслом. Перемещаясь во времени, путешествуя по России, авторы представят калейдоскоп сюжетов об основах русской музыкальной культуры …

А в Национальной библиотеке каждую субботу кино смотрят на потолке, причем в оригинале. Это почти закрытые показы, потому что мест на самом деле немного, а ленты, которые выбирают организаторы — с пронзительными историями.

9 мая встречаемся у «Геолога». Здесь пройдет митинг «Ямальские герои». Здесь же в час дня стартует всероссийская акция «Рекорды Победы» и «Солдатская каша». А вечером парк Победы осветят «Свечи памяти».

До 10 мая в Окружном доме ремесел проходит окружная выставка-конкурс прикладного творчества «Пасхальные мотивы». Работы собраны со всего Ямала — в этом году в конкурсе участвуют 172 человека.

С 1 по 14 мая в ДШИ имени Елены Образцовой будет открыта выставка «Весна победы».

19 мая в Горнокнязевске пройдут соревнования по практической стрельбе.

НАДЫМ

Косплеистов оценят в Ночь музеев

В Первомай на площади возле дома культуры «Победа» пройдёт митинг. Своим творчеством гостей порадуют местные артисты. Будут работать торговые ряды. Все желающие поучаствуют в флэш-мобах. Работники культуры установят «Палатку добра». Горожане смогут оставить в ней одежду, обувь, которые потом будут переданы нуждающимся. В это же день стартует акция «Дом природы принимает и дарит подарки». Все её участники смогут посетить экспозиции бесплатно. Акция будет действовать весь месяц.

3 мая в городской библиотеке прозвучат фронтовые песни. Их можно не тольок послушать, но и присоединиться к общему хору. Кроме этого на этом мероприятии расскажут об истории легендарных песен: «Катюша», «Землянка», «Священная война». А в Доме природы в этот день откроется выставка частного коллекционера «Такие разные совы». В экспозиции — сотня статуэток, игрушек, аксессуаров, а также картины с изображением этой птицы.

5 мая воспитанники первой городской школы искусств, приглашают на театрализованное представление «Слава Героям!». Артисты театральной студии «Рампа» выступят с вокальными номерами и постановками.

Архивные кадры, судьбы людей — фотовыставка «Карские экспедиции. Остров Белый» откроется 6 мая в Доме природы.

8 мая работники музея истории и археологии приглашают любителей хэнд-мейда на мастер-класс, посвящённый Дню Победы. На встрече научат создавать праздничную атрибутику и аксессуары.

9 мая надымчане присоединятся к главному празднику страны. В городе пройдёт праздничный парад-шествие, акции «Бессмертный полк», «Вальс Победы», торжественный митинг и концертная программа. Основные мероприятия развернутся на площади у дома культуры «Победа».

18 мая тем, кто заботится о семейных ценностях, предлагают присоединиться к празднованию международного Дня семьи. В первой школе искусств проведут тематическую концертную программу.

19 мая городские музейщики ждут всех на «Ночь музеев». Они покажут шедевры из запасников, подведут итоги конкурса косплея. Кроме того, здесь же можно будет поучаствовать в мастер-классах по живописи и славянской письменности, послушать лекцию о тайнах шедевров и сделать памятный снимок в фотозоне.

Хорошая новость для любителей «тяжеляка». 26 мая рокеры города планируют провести районный фестиваль «Оттепель». Место проведения пока ещё неизвестно, но музыканты обязательно сообщат о нём заранее.

31 мая в городском музее откроется выставка «Детство 80-х». В экспозиции будут представлены игрушки, школьная форма, книги, аксессуары и другие вещи, которые одних заставят ностальгировать, а другим откроют интересные моменты жизни в Советском Союзе.

А ещё весь май горожане могут любоваться картинами местных художников, при этом заходить в выставочный зал музея не потребуется. Музейщики разместят портреты, пейзажи, натюрморты и произведения других жанров в окнах учреждения.

Фото предоставлено городским Центром ремесел

НОЯБРЬСК

«Нажми на Play!», ноябрянин

Со 2 мая и до конца месяца в Интеллект-Центре пройдет книжная выставка «Душой рожденные слова», приуроченная к 70-летию Николая Дудникова, известного ямальского писателя, краеведа, журналиста. На ней представят произведения автора.

Фестиваль военно-патриотического кино «Уроки мужества» пройдет 3-9 мая в кинотеатре «Русь».

6 мая Интеллект-Центр приглашает на поэтический вечер памяти «Шли на фронт — уходили в бессмертие». Свои произведения, посвященные Победе, расскажут ноябрьские авторы.

Неделя эстонского кино пройдет в «Руси» с 6 по 8 мая.

А хотите получить медаль «Отличник освоения недр»? Приходите 7 мая в МРЦ. Здесь к 60-летию начала геологоразведочных работ на Ямале пройдет интеллектуальная игра «День Земли». Участники познакомятся с историей освоения месторождений нефти и газа на территории Западной Сибири. Участников ждут увлекательные задания и веселые конкурсы, связанные с профессиями — геолог, геофизик, нефтяник, газовик, викторины экологической направленности.

73-метровую Георгиевскую ленту пронесут в День Победы по улицам Ноябрьска. Праздничное шествие начнется в 10 часов и пройдет от площади Опаленной юности до администрации города. После состоится концерт, возложение цветов и венков к Вечному огню. А затем все желающие встанут в строй Бессмертного полка.

На окружной конкурс фото и видеоработ «Семьи счастливые моменты» пригашает кинотеатр «Русь» 17 мая. Здесь пройдет выставка и награждение победителей.

Музейный ресурсный центр приглашает горожан и гостей города 19 мая на выставку «Нажми на Play!».

— Посетителей ждет мир увлекательных видеоигр, который создали для посетителей молодые и творческие жители города, — комментирует Ольга Синельникова, специалист МРЦ. — Выставка иллюстрирует этапы создания видеоигр, рассказывает об интересных фактах истории игровой индустрии. Основу выставки составят экспонаты из фондов музея: электронные портативные игры, тетрис, игровая приставка «денди», ламповый монитор.

«Нажми на Play!» — интерактивная выставка. В каждом разделе посетители могут выполнять задания, фотографироваться на фоне объемных инсталляций и, конечно, резаться в видеоигры.

С 19 мая и до конца лета в Музее воинской славы будет работать выставка «Под пионерским флагом». Ее главные герои — дети-пионеры, участники Великой Отечественной войны.

Акцию «Bookberry» проведут сотрудники Интеллект-Центра 23 мая.

— В преддверии отпускного периода сотрудники библиотеки с помощью волонтёров пройдут по улицам города и подарят прохожим книги, — говорит сотрудница Центра Ирина Мигранова. — После волонтеры вместе с библиотекарями организуют книжную выставку, в её основе — литература, подаренная читателями.

Незабываемое зрелище — флешмоб «Школьный вальс» ждет горожан у пешеходного фонтана 24 мая.

Фото: rutube.ru НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Сказ «Однажды в России» расскажут юмористы

1 Мая новоуренгойцев приглашают на центральную площадь, чтобы поучаствовать в городских гуляниях. В час дня стартует программа «Весенний Уренгой». Здесь можно будет послушать любимые песни или закружиться в вальсе.

3 мая для всех желающих откроет двери Центр национальных культур. Его работники покажут свои достижения и пригласят горожан в кружки.

В канун Дня Победы в городских библиотеках пройдут тематические беседы и музыкально-лирические вечера.

Праздничный концерт «Бессмертное сердце солдата!» состоится 6 мая на сцене ГДК «Октябрь». По словам организаторов, театральное действо перенесет зрителей в военное время, когда бойцов на передовой радовали концертами фронтовые бригады артистов.

9 мая праздничное шествие начнется в 11 часов. Традиционно в нем поучаствуют более 30 тысяч новоуренгойцев, которые в празднично оформленных колоннах пройдут мимо трибуны с ветеранами войны, отдавая честь героям. Гуляние продолжится на городской площади праздничным концертом «Гвоздики распускаются в мае». Здесь будут звучать знакомые с детства песни военных лет, а для проголодавшихся установят полевую кухню. В меню — чай и гречневая каша.

15 мая на площадке ГДК «Октябрь» пройдет спектакль — форум «Сделай шаг». С 16 часов для тех, кто чувствует в себе актёрский дар, независимо от возраста, режиссеры учреждения проведут мастер-классы.

Но самым ожидаемым событием станут гастроли шоу «Однажды в России». 6 мая юмористы выдадут свою порцию смеха и веселья на сцене КСК «Газодобытчик».