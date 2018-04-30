93 страны и международные организации подтвердили свое участие в Международной садоводческой выставке в Пекине 2019

Пекин, 30 апреля / Синьхуа / — До начала Международной садоводческой выставки в Пекине остался ровно год. На настоящий момент свое участие в ЭКСПО-2019 письменно подтвердили 93 страны и международные организации, сообщили в оргкомитете выставки.

В субботу в пекинском районе Яньцин, где пройдет ЭКСПО, состоялась церемония, посвященная запуску обратного отсчета времени, оставшегося до открытия выставки.

Как стало известно, уже утверждены проекты экспозиций 31 провинции, города центрального подчинения и автономного района Китая, в том числе семь из них уже приступили к реализации своих проектов.

Также утверждены проекты экспозиций, созданные дизайнерами из Великобритании, Дании, Нидерландов, США и Японии.

Как рассказали в оргкомитете, подготовительные работы активно продвигаются по всем фронтам, строительство многих ключевых объектов уже практически завершено.

Международная садоводческая выставка откроется 29 апреля 2019 года и продлится 162 дня — до 7 октября. На выставке посетители со всего мира смогут увидеть последние достижения в области садово-паркового искусства. -0-