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93 страны и международные организации подтвердили свое участие в Международной садоводческой выставке в Пекине 2019
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93 страны и международные организации подтвердили свое участие в Международной садоводческой выставке в Пекине 2019 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — До начала Международной садоводческой выставки в Пекине остался ровно год. На настоящий момент свое участие в ЭКСПО-2019 письменно подтвердили 93 страны и международные организации, сообщили в оргкомитете выставки.
В субботу в пекинском районе Яньцин, где пройдет ЭКСПО, состоялась церемония, посвященная запуску обратного отсчета времени, оставшегося до открытия выставки.
Как стало известно, уже утверждены проекты экспозиций 31 провинции, города центрального подчинения и автономного района Китая, в том числе семь из них уже приступили к реализации своих проектов.
Также утверждены проекты экспозиций, созданные дизайнерами из Великобритании, Дании, Нидерландов, США и Японии.
Как рассказали в оргкомитете, подготовительные работы активно продвигаются по всем фронтам, строительство многих ключевых объектов уже практически завершено.
Международная садоводческая выставка откроется 29 апреля 2019 года и продлится 162 дня — до 7 октября. На выставке посетители со всего мира смогут увидеть последние достижения в области садово-паркового искусства. -0-
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