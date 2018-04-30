Московский зоопарк примет участие в акции «Ночь в музее-2018»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости . Московский зоопарк подготовил специальную программу «Метаморфозы» в рамках столичной акции «Ночь в музее-2018», сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.

"19 мая на территории зоопарка москвичей и гостей столицы ждут интерактивные экскурсии-прогулки, интеллектуальный квест и познавательные лекции на историко-культурные темы. Мероприятие пройдет в формате «вечер» с 18.00 до 22.00, а его участники получат уникальную возможность узнать, как изменился крупнейший естественнонаучный музей Москвы за последние годы", — сообщил собеседник агентства.

Так, центральным событием вечера станет проект-коллаборация Московского зоопарка и Музея современного искусства (Мастерской Зураба Церетели ) под названием «Зоопарк и Церетели». Межмузейный проект откроется авторской лекцией-прогулкой, в рамках которой гости зоопарка узнают историю создания монументальной композиции «Древо сказок», посетят персональную выставку Зураба Церетели «Весна в зоопарке», на которой представлены ранее не экспонировавшиеся полотна из личной коллекции знаменитого художника. Мероприятие продолжится на территории Мастерской Зураба Церетели, расположенной по соседству с зоопарком: на лекции «Анималистика Зураба Церетели» речь пойдет об образах животных, которые пронизывают все творчество художника.

"Московский зоопарк гордится своим богатым историческим наследием, чтит и бережет традиции, сформировавшиеся за прошедшие 154 года. К сожалению, сегодня многие люди воспринимают зоопарк не как музей, а исключительно как развлекательное учреждение. Однако наш зоопарк является одним из первых музеев Москвы и значимой частью современного музейного сообщества. Принимая участие в акции «Ночь в музее» мы хотим еще раз напомнить всем каждому, что наш зоопарк — крупнейший музей живой природы", — отметила директор столичного зоопарка Светлана Акулова

Отмечается, что для участия во всех мероприятиях «Ночи в музее-2018» необходимо предварительно зарегистрироваться. Регистрация откроется за две недели до мероприятия.