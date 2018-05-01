Московский зоопарк присоединится к акции «Ночь в музее»

Московский зоопарк примет участие в акции «Ночь в музее — 2018», передает сетевое издание m24.ru

Зоосад подготовил для посетителей особую программу под названием «Метаморфозы».

Гостей ждут интерактивные экскурсии-прогулки, интеллектуальный квест, а также лекции на историко-культурные темы. Посетители узнают, как за последние годы изменился крупнейший естественнонаучный музей Москвы, сообщает РИА Новости

Мероприятие в зоопарке продлится с 18:00 до 22:00. Главным событием станет совместный проект зоосада и Музея современного искусства — «Зоопарк и Церетели».

Посетителям расскажут о монументальной композиции «Древо сказок» и покажут выставку Зураба Церетели «Весна в зоопарке». На ней будут представлены полотна из личной коллекции мастера.

Затем программа продолжится уже в Мастерской Церетели, которая находится рядом с зоопарком. Там во время лекции раскроют секрет образов животных, которые использовал художник.

Чтобы принять участие в мероприятиях, нужно заранее пройти регистрацию. Она станет доступна за две недели до начала акции.

"Сегодня многие люди воспринимают зоопарк не как музей, а исключительно как развлекательное учреждение. Однако наш зоопарк является одним из первых музеев Москвы и значимой частью современного музейного сообщества", — рассказала директор зоосада Светлана Акулова

Она отметила, что зоопарк гордится своим богатым историческим наследием, чтит и бережет традиции, сформировавшиеся за прошедшие 154 года.

Акция «Ночь в музее — 2018» состоится 19 мая. Ранее в столичных библиотеках организовали «Библионочь». В ней приняли участие около 70 тысяч человек.