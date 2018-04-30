«Бессмертный полк» соберут в культурном центре «Братеево»

Выставку портретов «Бессмертный полк» откроют в культурном центре «Братеево». В Южном административном округе Москвы в культурном центре «Братеево» откроется выставка портретов «Бессмертный полк». Экспозиция участников Великой Отечественной войны будет составлена из фотографий и портретов, которые предоставят участники. Фотографии будут принимать до 4 мая. Все жалеющие могут почтить память своих предков, вложивших свой вклад в Великую Победу, принеся их портреты на выставку. Передать изображение можно тремя способами: на USB-флешке, в напечатанном виде, или переслать по электронной почте, на адрес hudruk.kzbrateevo@mail.ru. Будь в курсе новостей, подписывайся на наш Telegram — https://t.me/mosnewsmoscow. В культурном центре «Братеево» соберут «Бессмертный полк». Выставку портретов «Бессмертный полк» откроют в культурном центре «Братеево» в одноименном районе Южного административного округа Москвы. К участию были приглашены посетители учреждения разных возрастов. Экспозиция будет составлена из фотографий родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, которые предоставят участники. Приниматься фотографии будут до 4 мая. Передать изображения можно тремя способами: принести на USB-флешке, в напечатанном виде, или переслать по электронной почте, на адрес hudruk.kzbrateevo@mail.ru. Экспозиция «Бессмертный полк» откроется 8 мая и будет доступна для посещений вплоть до 21 мая. Источник: культурный центр «Братеево»

Это неполный текст новости