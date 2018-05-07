Повышенный уровень погодной опасности в Москве продлен до 7 мая

Синоптики продлили повышенный уровень погодной опасности до 7 мая в столичном регионе из-за сильного ветра, передает сетевое издание m24.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

"Дождь, который начнется в Москве в субботу вечером, до понедельника может принести до 30 процентов майской нормы осадков, которая составляет 51 миллиметр", — сообщили метеорологи.

Специалисты отмечают, с вечера субботы и в течение воскресенья в Москве местами ожидаются грозы, а также усиление ветра при порывах до 13-18 метров в секунду.

Ожидается, что новые атмосферные фронты принесут в столичный регион небольшое похолодание. Так, в воскресенье днем температура воздуха не поднимется выше 17-19 градусов, а в понедельник — 19-21 градуса тепла.