Стартовало обучение добровольцев шествия «Бессмертный полк» в Москве

На базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» стартовала программа обучения волонтеров шествия «Бессмертный полк», которое состоится в Москве 9 мая.

Для прохождения программы обучения в НИТУ «МИСиС» прибыли члены Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и «Волонтеры Победы».

«Волонтеры Победы» уже в четвертый раз выступят соорганизаторами празднования Дня Победы в России: добровольцы помогали провести 9 мая в 2015 году, а в минувшем году количество волонтеров Дня Победы превысило 160 тысяч человек.

Обучать добровольцев будут по семи основным направлениям работы на шествии: это служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь и фотоволонтеры.

Предыдущие обучающие курсы для добровольцев, обеспечивающих волонтерское сопровождение главного народного шествия страны, прошло накануне в Российском государственном гуманитарном университете.