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Стартовало обучение добровольцев шествия «Бессмертный полк» в Москве
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Стартовало обучение добровольцев шествия «Бессмертный полк» в Москве 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
На базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» стартовала программа обучения волонтеров шествия «Бессмертный полк», которое состоится в Москве 9 мая.
Для прохождения программы обучения в НИТУ «МИСиС» прибыли члены Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и «Волонтеры Победы».
«Волонтеры Победы» уже в четвертый раз выступят соорганизаторами празднования Дня Победы в России: добровольцы помогали провести 9 мая в 2015 году, а в минувшем году количество волонтеров Дня Победы превысило 160 тысяч человек.
Обучать добровольцев будут по семи основным направлениям работы на шествии: это служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь и фотоволонтеры.
Предыдущие обучающие курсы для добровольцев, обеспечивающих волонтерское сопровождение главного народного шествия страны, прошло накануне в Российском государственном гуманитарном университете.
Организатором всероссийской кампании по отбору и подготовке добровольцев для волонтерского сопровождения центральных мероприятий празднования Дня Победы являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр» при поддержке Правительства Москвы.
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