В Москве прошли медицинские образовательные курсы для добровольцев

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости . В Москве прошли образовательные курсы для добровольцев направления «Медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий», сообщает портал «Волонтеры-медики.рф».

65 добровольцев из 31 региона России прослушали курс лекций по грамотному сопровождению спортивных и массовых мероприятий от сертифицированных тренеров.

Обучающий курс разделили на две части: сначала теория, затем — практика. Волонтеры получили практические навыки по оказанию первой помощи, научились работать в группах, проводить интерактивы для волонтерской команды, а также преодолели страх публичных выступлений.

В конце курсов учеников ждали экзамены. Все добровольцы справились с заданиями и получили сертификат инструктора. Теперь они смогут обучать волонтеров этого направления в своих регионах. В этом году волонтеры-медики будут задействованы и в проведении чемпионата мира по футболу — 2018. Они будут работать в рамках функции «Городские волонтеры».