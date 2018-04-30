Малоизвестные произведения Дали и Пикассо представили в Нижегородской области

В экспозицию вошло более 30 рисунков и литографий. Они представляют собой иллюстрации к мемуарам Джакомо Казановы, пьесам Маркиза де Сада и Фернана Кроммелинка. Выставка рассчитана на зрителей старше 16 лет.

"Объединение в рамках одной выставки трех полных серий литографий двух гениев позволяет открыть не только новые грани их творчества, но и смещение акцентов в сторону личностного восприятия художниками проиллюстрированных ими литературных произведений", — подчеркнули в музее.

Выставка будет работать до 17 июня.