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Малоизвестные произведения Дали и Пикассо представили в Нижегородской области
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Малоизвестные произведения Дали и Пикассо представили в Нижегородской области 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В экспозицию вошло более 30 рисунков и литографий. Они представляют собой иллюстрации к мемуарам Джакомо Казановы, пьесам Маркиза де Сада и Фернана Кроммелинка. Выставка рассчитана на зрителей старше 16 лет.
"Объединение в рамках одной выставки трех полных серий литографий двух гениев позволяет открыть не только новые грани их творчества, но и смещение акцентов в сторону личностного восприятия художниками проиллюстрированных ими литературных произведений", — подчеркнули в музее.
Выставка будет работать до 17 июня.
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