Волгоградская галерея Машкова приглашает на музейную маевку

В рамках программы — экскурсия и мастер-классы. «Товарищи! Рабочие и работницы! Берите в руки свою жизнь! Берите предметы, еще не несущие высокого идеологического содержания и идите в музей! Приобщайтесь к славным традициям первомая, осваивайте эстетику весеннего обновления и стиль Машкова! Знайте, что приемы и методы агитационного текстиля способны обычную майку сделать орудием в построении светлого будущего!», — цитирует «ИА Волга-Каспий» приглашение музея. Профессиональная художница Мария Мелихова поможет посетителям создать авторский аксессуар или предмет гардероба в эстетике картин Машкова. Для этого участникам нужно принести с собой футболки, рубашки, х/б сумки или иные предметы одежды и аксессуары. Для тех, кто не сможет взять с собой подходящего атрибута, его можно будет приобрести в самом музее.