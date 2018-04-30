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Волгоградская галерея Машкова приглашает на музейную маевку
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Волгоградская галерея Машкова приглашает на музейную маевку 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В рамках программы — экскурсия и мастер-классы. «Товарищи! Рабочие и работницы! Берите в руки свою жизнь! Берите предметы, еще не несущие высокого идеологического содержания и идите в музей! Приобщайтесь к славным традициям первомая, осваивайте эстетику весеннего обновления и стиль Машкова! Знайте, что приемы и методы агитационного текстиля способны обычную майку сделать орудием в построении светлого будущего!», — цитирует «ИА Волга-Каспий» приглашение музея. Профессиональная художница Мария Мелихова поможет посетителям создать авторский аксессуар или предмет гардероба в эстетике картин Машкова. Для этого участникам нужно принести с собой футболки, рубашки, х/б сумки или иные предметы одежды и аксессуары. Для тех, кто не сможет взять с собой подходящего атрибута, его можно будет приобрести в самом музее.
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