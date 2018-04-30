Еду и сувениры из бамбука показали на выставке в Батуми

На выставке бамбука в батумском Ботаническом саду были представлены разные виды этого растения и продукция из бамбука. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило мероприятие

Выставка бамбука в батумском Ботаническом саду ежегодно проходит в течение последних лет. В этом году на выставке были представлены 16 видов бамбука из коллекции Ботанического сада.

На выставке была организована продажа растений, а также разных блюд, изготовленных из бамбука — в Аджарии из бамбука готовят различные маринады и мармелад. Также бамбук применяется для создания различных аксессуаров для украшения дома, их можно было приобрести на выставке.

Выставку бамбука в батумском Ботаническом саду посетили сотни человек, в основном туристы