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Еду и сувениры из бамбука показали на выставке в Батуми
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Еду и сувениры из бамбука показали на выставке в Батуми 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
На выставке бамбука в батумском Ботаническом саду были представлены разные виды этого растения и продукция из бамбука. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило мероприятие
Выставка бамбука в батумском Ботаническом саду ежегодно проходит в течение последних лет. В этом году на выставке были представлены 16 видов бамбука из коллекции Ботанического сада.
На выставке была организована продажа растений, а также разных блюд, изготовленных из бамбука — в Аджарии из бамбука готовят различные маринады и мармелад. Также бамбук применяется для создания различных аксессуаров для украшения дома, их можно было приобрести на выставке.
Выставку бамбука в батумском Ботаническом саду посетили сотни человек, в основном туристы
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