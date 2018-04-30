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Открылась онлайн-выставка фотографий Главархива Москвы
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Открылась онлайн-выставка фотографий Главархива Москвы 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Виртуальная выставка Главного архивного управления города Москвы «Архивные фотографии о праздновании 1 Мая в Москве в XX веке» открылась на сайте Центрального государственного архива города Москвы. Интернет-проект посвящен Празднику Весны и Труда.
Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в Москве 1 мая 1917-го, а в следующем году праздник стал государственным, получив название «День Интернационала». В 1972 году он был переименован в День международной солидарности трудящихся — Первое мая, а в 1992-м — в Праздник Весны и Труда.
В экспозиции представлены снимки 1920–1990-х годов известных советских фотокорреспондентов Бориса Вдовенко, Юрия Королева, Василия Мариньо, Александра Устинова, Бориса Игнатовича и многих других. На фотографиях запечатлены парады, участники демонстраций, праздничное оформление улиц и зданий города, выступления и народные гулянья.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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