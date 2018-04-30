Овощи как искусство

Для большинства дачников овощи — предмет неусыпных забот и вожделения. Но не все рассматривают овощные растения только как объект для пикировки, пасынкования и прополки, а сами овощи — как сырьё для приготовления лечо, рататуя и прочих закусок.

Овощи как искусство

Некоторые считают овощи хорошей моделью для создания предметов искусства. Давайте взглянем на знакомое с непривычного ракурса.

Групповые портреты овощей в интерьереОвощи и фрукты часто становились объектами натюрмортов (изображений неодушевлённых предметов, составленных в живописную композицию). Однако привычный сегодня натюрморт не всегда был самостоятельным жанром в живописи.

Некоторые считают овощи и фрукты хорошей моделью для создания предметов искусства

Сначала предметы «мёртвой природы» (natura morta — мёртвая природа, итал.) служили только дополнением к портретам или религиозным сюжетам. И только в XVII веке изображения тыкв, клубней картофеля, лука или пучков салата, а также прочие предметы человеческого быта стали с точки зрения живописцев и их заказчиков самодостаточными элементами картины.

Спаржа, земляника и крыжовник. Адриан Корте, 1698 г. Фото с сайта commons.wikimedia.org Особое развитие натюрморт получил в работах так называемых малых голландцев — голландских художников XVII века, запечатлевших на своих полотнах целый мир неодушевлённых предметов, представляющий собой особый микрокосм и иллюстрирующий быт современного художникам человека.

Появившийся термин, обозначающий новый жанр — Stilleben (нем.) или Stilleven (голл.), как нельзя лучше описывал новое отношение к изображению неживых объектов: «застывшая жизнь».

Свёкла. Джорджина Лук. Фото с сайта georginaluck.com«Групповые портреты» овощей — натюрморты, где плоды и цветы, хотя и самодостаточны как тема для живописи, но всё-таки вторичны: они часть человеческого мира, его отражение. Натюрморты, например, знаменитые голландские «завтраки» или «накрытые столы», ярко демонстрируют бытовую сторону жизни людей: что они ели и пили, какую посуду использовали. Незримое присутствие человека в натюрморте подчёркивается живописным антуражем — красиво драпированной скатертью, скомканной салфеткой, изображением предметов на фоне интерьера.

Капуста и морковь. Джорджина Лук. Фото с сайта georginaluck.comДжорджина Лук. Фото с сайта georginaluck.com Кроме того, натюрморты всегда символичны. Они передают не только бытовую сторону жизни, но эмоции и настроения. Особенно ярко это прослеживается в ранних произведениях в жанре натюрморта, когда влияние церкви было более ощутимо во всех областях деятельности. Так, рыба символизирует Христа, яблоко — грехопадение человека, орехи — душу, скованную грехом, а лимон — символ неутолённых желаний.

Томаты. Джорджина Лук. Фото с сайта georginaluck.com Современные произведения искусства более свободны, художники действительно могут создавать «портреты» овощей, показывая «характер» и особенности самих «портретируемых». Взгляните, к примеру, на акварели английской художницы-иллюстратора Джорджины Лук (Georgina Luck) — лёгкие, «вкусные» и узнаваемые.

Ягоды. Джорджина Лук. Фото с сайта georginaluck.comДжорджина Лук. Фото с сайта georginaluck.com С появлением фотографии живописные натюрморты дополнились фотографиями плодов, демонстрирующими, как красив может быть обыкновенный кабачок или яблоко. И фотоконкурсы сайта 7dach — тому подтверждение.

Фотоискусство и овощи

Фотоаппарат позволяет наблюдать и видеть красоту даже в смерти — гниении овощей. Серия снимков эстонского художника Хейкки Лейса «Загробный мир» представляет пенициллин, ризопус и триходерму во всей красе на овощах, за которыми художник наблюдал несколько месяцев.

Корень петрушки. Хейкки Лейс. Фото с сайта behance.net/heikkileisПовреждённые корнеплоды на фото с трудом узнаваемы, а зритель открывает для себя тайный мир. Есть что-то завораживающее, омерзительно-прекрасное в овощах, поглощённых плесенью, не правда ли?

Свёкла. Хейкки Лейс. Фото с сайта behance.net/heikkileis

Овощной артНо овощи, фрукты и ягоды — это не просто объект для творчества. Художники и скульпторы не ограничиваются натюрмортами. Они не только изображают плоды, но и используют их как материал для своих работ. Фактура, цвет и форма плодов привлекает художников. Появилось и отдельное направление искусства — овощной арт.

Овощной арт Наверное, родоначальником этого направления можно считать Джузеппе Арчимбольдо, чьи живописные «Времена года» — аллегории, изображающие Зиму, Лето, Весну и Осень в виде портретов, составленных из плодов и цветов, характерных для определённых сезонов — можно считать предтечей и творчества сюрреалистов, и современных художественных инсталляций.

Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна. ок. 1590. Джузеппе Арчимбольдо. Фрагмент. Фото с сайта dantelianoblog.wordpress.com Творчество Джузеппе Арчимбольдо дало почву для появления множества подражателей. В 2012 году Филип Хаас (Philip Haas), американский художник и режиссёр, создал в Нью-Йоркском ботаническом саду скульптуры по мотивам аллегорий Джузеппе Арчимбольдо.

Скульптуры Филипа Хааса. Фото с сайта artodyssey1.blogspot.ruА китайская художница Цзюй Доци (Ju Duoqi) не просто рисует овощи, она составляет необычные композиции непосредственно из листьев салата, огурцов, картошки и прочих огородных представителей.

Картина-копия из овощей Цзюй Доци и её оригиналЦзюй Доци работает сразу в нескольких направлениях: делает овощные копии известных полотен, создаёт произведения в стиле китайской живописи, используя салат и редиску, делает овощные костюмы для настоящих моделей и инсталляции, а также авторские скульптурные работы, в качестве основного материала для которых художница предпочитает использовать разные сорта салата и пекинской капусты.

An. Цзюй Доци. Фото с сайта juduoqi.comNowa. Цзюй Доци. Фото с сайта juduoqi.com И если произведения китаянки, хотя и сделаны из съедобных материалов, но, скорее всего, для еды не предназначены, то есть виды овощного искусства с вполне утилитарным назначением.

Карвинг, мукимоно, кэсалакИскусство вырезания из овощей и фруктов — карвинг — знакомо многим. Сегодня это один из элементов кулинарных соревнований, а также элемент ресторанной кухни.

Карвинг

Истоки овощной скульптуры ведут в Азию. Мукимоно — традиционное японское искусство подачи овощных гарниров и фруктов. В Таиланде искусные резные композиции из овощей и фруктов и сама техника носят название «кэсалак».

Искусство мукимоно. Фото с сайта seiga.nicovideo.jp Овощи полезны и вкусны. А ещё — красивы и фотогеничны. Кто из семидачников владеет искусством не только их выращивать, но и красиво демонстрировать? Поделитесь своими работами.